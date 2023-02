Mujeres 'empoderadas' de la ciencia en Castellón

Cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cuando se busca recordar una fecha es porque todavía queda mucho que reivindicar y es clave mantener viva en la memoria la necesidad de que se activen todos los mecanismos para que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a unas áreas donde tradicionalmente no han tenido tanta presenciar. En Castellón el campus de la Universitat Jaume I (UJI) es referente en mujeres investigadoras que desarrollan su labor profesional en la Escuela de Tecnología o en el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) --con sedes en Castelló y Almassora--. Las universitarias que eligen carreras STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) han marcado un récord en este curso 2022/2023, con 973 mujeres matriculadas, el 32%, cuatro puntos por encima del registrado hace tres años y la cifra más alta de las últimas campañas. Pero sin embargo, supone un porcentaje todavía lejano de los chicos que eligen estas áreas: 2.061, el 68%.

¿Cómo ha evolucionado en estos últimos años? Según apuntan desde la UJI --en base solo a los grados que se oferta la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE)--, en el curso 2019/2020, «de 2.790 estudiantes cursando competencias científicas había 785 mujeres (28%) y 2.005 hombres». Luego, en el 2020/2021, de 2.819 (829 mujeres y 1.990 hombres), la cuota femenina escaló al 29,4%; y en el curso 2021/2022, de 2.972, representó el alumnado de féminas el 30,48%, siempre por tanto en tendencia al alza y claramente positiva.

Visibilizar a las investigadoras

La rectora de la UJI, Eva Alcón, explica a Mediterráneo cómo en la UJI, «no solo estamos comprometidos con el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes, también queremos promover una mayor presencia de mujeres científicas en ámbitos de liderazgo, como son los institutos y grupos de investigación o como investigadoras principales en el desarrollo de proyectos altamente competitivos». «Sabemos que hay que romper estereotipos de género para favorecer una mayor presencia de mujeres en las disciplinas STEM o ámbitos como el emprendimiento, y por ello, nuestras iniciativas también van encaminadas a promover y visualizar a nuestras investigadoras y mujeres innovadoras», manifestó.

Beatriu Escuder (Instituto de Materiales Avanzados): «Si tienes curiosidad por la ciencia, no hay barreras»

Beatriu Escuder (53 años, Sant Mateu), es catedrática de Química Orgánica en el Instituto de Materiales Avanzados de la Escuela de Tecnología y Ciencia Experimentales de la UJI. Supervisa a un grupo de doctorandos formado por dos mujeres y dos hombres. «Siempre he tenido mucho interés por el mundo que me rodea. Por la naturaleza, la arqueología, por indagar en general. En el instituto de Benicarló elegí Ciencias: me gustaba y se me daba bien. Ahora se hacen más experimentos, antes era todo más teórico. Tenía claro que quería estudiar una carrera de Ciencias. Si tienes curiosidad por la ciencia, no hay barreras», evoca.

En sus días de universidad, recuerda ya en las aulas del Colegio Universitario de Castellón (CUC, futura UJI), «a bastantes mujeres en Química». Ella prosiguió luego sus estudios en la Universitat de València y se especializó, con una estancia internacional en el grupo del Prof. Nolte en la Universidad de Nijmegen de Países Bajos como becaria postdoctoral Marie Curie trabajando en receptores moleculares en forma de cesta de glicourilo. Ha publicado más de 90 artículos en revistas internacionales arbitradas.

Su investigación en los últimos quince años se ha centrado en el desarrollo de redes fibrilares autoensambladas y geles supramoleculares para su aplicación en reconocimiento molecular biomimético y catálisis. Actualmente, tal y como relata, «trabajamos en conseguir nuevos geles biodegradables, biocompatibles y sostenibles. Si se utilizan para la liberación de fármacos, pueden repercutir en mejorar la salud de la gente y minimizar el residuo perjudicial para el medio ambiente).

Opina que la mujer en la ciencia es «fundamental». «Nuestra visión es diferente y complementaria. Desde el punto de vista de los hombres la ciencia es más competitiva y nosotras somos más reflexivas y podemos aportar otro enfoque», reflexiona. Opina que la ciencia debería contar con más recursos, «está infrafinanciada», y aún queda camino para la igualdad efectiva, especialmente en cómo afecta la maternidad a la carrera investigadora de las mujeres, pese a los permisos paritarios.

Lali Zumaquero (ITC-AICE): «Cada vez más mujeres eligen carreras científicas»

«Desde pequeña siempre me ha llamado la atención todo el tema relacionado con la ciencia, la biología, los minerales… Tengo recuerdos con mis padres de ir a la Feria de los Minerales en Castelló y llegar a casa con una caja llena de piedras de colores». Así evoca Lali Zumaquero (43 años, de Castelló), una de las investigadoras más respetadas que trabajan en el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), sus primeros contactos con la ciencia.

«Cuando empecé a estudiar tuve bastante claro que quería dirigirme hacia la rama de las ciencias, la química, la biología… De ahí a estudiar la Licenciatura en Químicas en la Universitat Jaume I y comenzar una carrera profesional en ITC-AICE como química e investigadora en el Laboratorio de Caracterización Físico-Estructural», relata sobre su trayectoria profesional.

Actualmente, trabaja caracterizando materiales cerámicos y participando en diferentes proyectos de investigación. «Recientemente me he doctorado en el Programa de Tecnologías Industriales y Materiales en la Universitat Jaume I, ya que en el centro se apuesta por promover que tanto los hombres como las mujeres científicas se formen en el ámbito de la ingeniería, innovando en las tecnologías industriales y en nuevos materiales», explica con entusiasmo.

Expresa cómo «en ITC-AICE siempre se ha apostado por crear equipos de trabajo, buscando personas, con perfiles tecnológicos, con iniciativa y motivadas, independientemente del género, aunque sí que es cierto que en el centro trabajan un elevado porcentaje de mujeres».

«Desde mi experiencia tanto como estudiante en la Universitat Jaume I como después trabajando como investigadora en un Centro Tecnológico --agrega-- he observado como en los últimos años son cada vez más las mujeres que dirigen sus carreras profesionales hacia perfiles científicos y tecnológicos permitiendo a este colectivo desarrollar sus capacidades. Por ello, siempre he intentado inculcar a mis hijas el gusto por la ciencia para que las nuevas generaciones de niñas puedan descubrir nuevas vocaciones en las que desarrollar su potencial, participando en jornadas en el colegio o en iniciativas en mi centro de trabajo».

Visitas a institutos y colegios

En su opinión, «ya se ha notado una mejoría en la matriculación de alumnas en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales en estos últimos años, pero tenemos que seguir insistiendo porque tenemos margen de mejora».

¿Y qué se puede hacer al respecto? Alcón explicó cómo «entre otras iniciativas, por ejemplo, destacan las charlas y visitas de nuestras investigadoras a colegios e institutos, como estamos haciendo durante este mes de febrero, en una decena de localidades de nuestro entorno o con jornadas como la Ciencia y Tecnología en Femenino organizada por Espaitec o exposiciones como la de Mujeres que cambiaron el mundo».

Y todo esto se enmarca --añadió Alcón-- «en un compromiso institucional, más global, en favor de la igualdad y que viene recogido en nuestro plan de igualdad. Aunque se ha avanzado mucho en el grado de implantación de políticas y estrategias de igualdad, todavía se requieren medidas que hagan efectiva la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos y en todos los niveles, así como conseguir cuotas más elevadas y efectivas de igualdad».

De hecho, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se calcula que solo un 35% de las mujeres estudia carreras STEM, «debido a que la brecha de género en las profesiones sigue manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los sectores relacionados con la ciencia».

Balance positivo del ITC

Con todo, en Castellón se va avanzando. En el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), a fecha de hoy, en 2023, «trabajan 121 empleados: 72 son mujeres y 49 hombres». Y de ese grupo femenino, la inmensa mayoría, 59, son mujeres tecnólogas y abarcan prácticamente todas las áreas de la estructura de investigación: Análisis y Ensayos, Caracterización Microestructural, Estudios sobre el Producto Acabado, Procesos Industriales, Tecnologías Cerámicas y Materiales, Hábitat y Diseño de Producto, entre otros. Entre los años 2020 y 2022 la plantilla no ha crecido en demasía. Así, en el 2020 el personal total del ITC estaba consolidado en 106 personas, y de ellas la mayoría, 68, ya eran mujeres, y 38 hombres. Del total femenino, 44 son tecnólogas. En el 2021, de 119: 76 mujeres (más del 60%, tecnólogas), de nuevo liderando; y 62 hombres. «En general, la tendencia en el ITC es que más de un 60% son mujeres; y de ellas, la mitad son investigadoras y científicas que lideran proyectos y realizan un gran trabajo. El Plan de Igualdad de ITC ha favorecido medidas para favorecer la conciliación laboral/familiar y personal, con un horario flexible y facilitando el teletrabajo donde sea posible.