Nuria Salisa, desde la Autoescuela Récord, sufre también las consecuencias de la falta de examinadores, que ha provocado una lista de espera de tres meses para poderse sacar el carnet en Castellón. En su caso, tiene una bolsa de 114 alumnos con la teórica aprobada, a la espera de hacer el examen práctico. La suya es una empresa de mayor tamaño. "Mis últimos exámenes realizados han sido de seis o siete personas", apunta. A ellos hay que sumar los que suspenden y que vuelven a engrosar la lista de espera.

"No nos dejan trabajar", declara. "Primero, porque no tenemos exámenes. Segundo porque llega un punto que vienen las familias y te dicen que no tienen dinero para seguir pagando prácticas... Esto nos duele a todos", señala. "Si la gente no va bien preparada se van a perder vidas", advierte.

Parece que no tienen en cuenta la importante labor que hacen las autoescuelas. Nos deberían valorar más", advierte. "Nosotros somos formadores, estamos preparando a personas para circular por la carretera. Para darles una formación vial. "Estamos hablando de evitar accidentes", señala. Y lo están denigrando, porque no nos dejan trabajar y dar una formación como correspondería", critica

Por no hablar de la mala situación económica. "Han subido los precios del gasoil, de los vehículos..." todo, resume.