Substituir fertilitzants químics per altres productes més sostenibles, mantenint el rendiment de la producció citrícola. Aquest és l’objectiu d’una investigació del Grup de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Jaume I, que planteja l’ús de microorganismes endòfits amb capacitat de fixar nitrogen atmosfèric en els cultius, com a alternativa sostenible als productes químics, i que aporta solucions a un problema agrícola de primer nivell.

La Diputació de Castelló col·labora amb aquest projecte, destinant 67.500 euros. El diputat de Desenvolupament Rural, Santiago Pérez, el vicerector d’Investigació, Jesús Lancis, i la vicerectora adjunta d’Investigació, Margarita Vergara, van fer una visita a l’hivernacle, en la qual el personal investigador i tècnic va detallar el seu treball de recerca.

Recolzament a l'agricultura

Pérez va explicar que aquest projecte «és una aposta més de la Diputació de Castelló en el suport a un sector tan important a la província com és l’agricultura i, concretament, la citricultura». «A més, hem de tindre en compte el greu problema que pateix la nostra província respecte a la contaminació d’aqüífers i sòls per l’ús desproporcionat de nitrogen, molt necessari per a les plantes, i gràcies a la investigació de la Universitat Jaume I i l’ajuda de la Diputació, podem col·laborar a solucionar un problema rellevant».

El propòsit final del treball és aconseguir que les investigacions puguen donar com a resultat la creació de productes per al sector, que puguen estar disponibles al mercat.

Desafiaments

Per part seua, Jesús Lancis va assenyalar que «la investigació científica, amb els seus procediments i mètodes basats en l’experimentació, és l’única alternativa que permet abordar de manera rigorosa els reptes i desafiaments als quals s’enfronta la societat, en aquest cas, un sector estratègic per a la província de Castelló, com és el sector agrícola».

En aquest sentit, va destacar que la universitat «disposa dels equips d’investigació, els laboratoris i la instrumentació adequada per a realitzar aquest tipus d’estudis i és molt gratificant comprovar la confiança depositada per la Diputació en l’UJI per a impulsar la competitivitat i sostenibilitat del sector citrícola».

El projecte està estructurat en tres fases diferenciades: una primera de prospecció, aïllament i identificació dels bacteris fixadors de nitrogen, una segona de testat de les mateixes i una tercera fase per al desenvolupament d'un mètode d'aplicació comercial. El conveni amb la Diputació inclou les dues primeres, amb una aportació total de 67.500 euros.