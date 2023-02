Un experto de la UJI pone nombre a los 10 problemas de salud sexual más comunes de los jóvenes castellonenses

La Universitat Jaume I celebra este martes el Día Europeo de la Salud Sexual. Coincidiendo con esta efeméride, el catedrático de Psicología Clínica de la Universitat Jaume I ha hablado de los problemas más comunes relacionados con la salud sexual de los jóvenes de Castellón.

Ansiedad. "Nos encontramos con muchos jóvenes con problemas de ansiedad ante las relaciones sexuales. Tienen dudas, falta de información. No saben qué hacer, cómo hacer, qué es correcto hacer, qué no. Ya no solo a la hora de interactuar con otras personas, también respecto a su propia sexualidad, funcionamiento sexual y su propio cuerpo", manifiesta el también director de la oficina Salusex de la UJI. La base de esta situación es la falta de educación sexual. Complejos sexuales relacionados con la anatomía. Lo más frecuente, entre los chicos, sigue siendo el tamaño del pene. Las mujeres también tienen sus propios complejos sexuales, aunque se habla mucho menos. Por ejemplo, respecto a la forma de la vulva, de los labios, el tamaño del clítoris, el de los pechos. O con los olores corporales. Complejos relacionados con la respuesta sexual. "Normalmente encontramos dudas o preocupación por la duración de la erección y el tiempo que pueden aguantar sin eyacular. Por ejemplo, jóvenes que tienen problemas de erección porque piensan que siempre tendrían que estar a punto. Que tienen que tener una erección fácil o rápida", señala. Asimismo, nos estemos encontrando con chicas con la misma ansiedad de ejecución o rendimiento que antes tenían solo los chicos. Algo que se ve en el caso de los multiorgasmos. Una parte mala puede ser que las chicas empiecen a adoptar esa actitud más tradicionalmente masculina de buscar más la cantidad de frecuencia sexual o cantidad de orgasmos más que de calidad", añade este catedrático de la UJI. Consumo de porno. "Está avanzando la edad de inicio. Si antes era una conducta que podía empezar a los 14 años ahora nos estamos encontrando niños que a los 12, 10 e incluso a los ocho años están consumiendo pornografía. Eso nos preocupa mucho", señala Ballester. Y es que, indica, el porno transmite una realidad deformada con modelos y anatomías poco realistas. Por ejemplo, enfoques y planos que hacen que un pene parezca más grande, cortes en las escenas, contribuyendo a transmitir falsas creencias acerca de lo que es normal o no. "Hay chicos que creen que deberían aguantar sin alcanzar el orgasmo a lo mejor vienen y dicen que tienen eyaculación precoz y los evalúas y aguantan 5-10 minutos sin eyacular. Eso no es eyaculación precoz", ejemplifica. Consentimiento sexual y trato a la mujer. " Lo que aparece en la pornografía no es muy respetuoso con la mujer. La trata como un objeto al servicio del placer del hombre, con comportamientos más de tipo agresivo, donde no hay consentimiento sexual, la chica parece que tenga que estar dispuesta cuando él quiera y no es así, no podemos educar en esa idea", añade el catedrático de la UJI. Así, se pregunta "hasta qué punto el incremento de abusos sexuales perpetrados por menores puede tener que ver con ese abuso de la pornografía desde edades cada vez más tempranas". Adicción al cibersexo. Esta adicción ya iba al alza pero que se ha disparado especialmente a partir de la pandemia y el confinamiento y todavía se ha hecho más prevalente. "Hemos perdido capacidad de relacionarnos, con más horas expuestos a pantallas, y eso ha hecho que el consumo de pornografía, chats sexuales, de las actividades sexuales on line haya sido bestial", añade. Hasta tal punto que la UJI ha creado un programa on line grupal para tratarlo. "Hace unos años lanzamos un programa pionero de tratamiento psicológico de adicción al cibersexo online pero individual. Estamos recibiendo tanta demanda que no damos abasto, así que hemos creado una adaptación a nivel grupal", señala.

7. Conductas de riesgo. Desde Salusex se intenta concienciar de que el sida todavía existe. "Afortunadamente ya no es una enfermedad fatal, pero sigue siendo una afección grave que afecta a la calidad de vida y el preservativo sigue siendo necesario en ciertas conductas", advierte Ballester. Todavía estamos en el 50% de universitarios y jóvenes en general que no usan sistemáticamente el preservativo en el coito vaginal, porcentaje que baja al 25% en el anal y el 5% en el oral. Aprender a protegerse y a proteger a tu pareja sexual frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS), que están aumentando entre la población, especialmente jóvenes, es otro frente.

8.LGTBiFobia. "Tenemos jóvenes mucho más sanos que nosotros, en el sentido de que son menos homófobos, hay menos LGTBfobia, se permiten más explorar, no tienen esa obsesión por ser un heterosexual puro, de hecho, hay cada vez más chicas que se consideran lesbianas, pero hay más personas que tienen dudas o que la orientación les genera malestar, preocupación o han sufrido rechazo por su orientación o identidad de género", apunta Ballester.

9.Sexting, uso de redes sociales.

10. Falta de educación sexual. Sigue brillando por su ausencia en Primaria y aparece esporádicamente en Secundaria. No es suficiente ni en frecuencia ni en duración del programa, lamenta Ballester, que señala que "si tuviéramos una buena educación sexual desde edades más tempranas muchos de estos problemas no estarían". Asimismo, anima a que cuando surge un problema no hay que resignarse sino pedir ayuda.

Conclusión

"La sexualidad es un ámbito importante en la vida. Es importante sentirte bien con tu propio cuerpo y con el funcionamiento de este, y el hecho de compartirlo con otras personas, aprender a trabajarte esos complejos, esa desinformación y darte cuenta de que tienes que quererte a ti mismo para poder relacionarte bien con otras personas y, si no, buscar ayuda. A partir de ahí, mucha educación respecto a métodos de prevención, diversidad sexual, conductas de riesgo, necesidad de respetar a la otra persona cuando te adentras en una relación sexual, el consentimiento….", resume.

Celebración del día Europeo

La UJI celebra este martes el día europeo de la salud sexual con la instalación de mesas informativas en el vestíbulo de la facultad de Ciencias Humanas (11.00 a 13.00) y con la realización de pruebas de detección del VIH en el centro sanitario de la UJI (15:30 a 18 h).

Salusex

El grupo Salusex de la Universitat Jaume I lleva desde 1993 realizando investigación, prestando asistencia y colaborando en la formación del personal de administración y servicios, docente e investigador y estudiantes de la UJI así como en los institutos que lo solicitan. "Estamos trabajando el tema de las disfunciones sexuales, abusos, adicción al sexo, cibersexo y que baje a los institutos esa educación sexual", señala.