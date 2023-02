Pornografía: Baja la edad de inicio y ya hay niños de 8 años que la consumen en Castellón

La edad de inicio en el consumo de pornografía se está avanzando. "Si antes era una conducta que podía empezar a los 14 años ahora nos estamos encontrando niños que a los 12, 10 e incluso a los ocho años están consumiendo pornografía". Así lo ha explicado el catedrático de Psicología Clínica de la Universitat Jaume I de Castelló Rafael Ballester y director del equipo Salusex , coincidiendo con el día europeo de la salud sexual, que se celebra este martes.

Cibersexo

Además, Ballester también ha alertado del cibersexo, una adicción que ya iba al alza pero que se ha disparado especialmente a partir de la pandemia y, tras el confinamiento, todavía se ha hecho más prevalente. "Hemos perdido capacidad de relacionarnos, con más horas expuestos a pantallas, y eso ha hecho que el consumo de pornografía, chats sexuales, de las actividades sexuales on line haya sido bestial", añade.

Tratamiento grupal 'on line'

Tanto es así que la Universitat Jaume I ha iniciado un tratamiento on line en grupo. "Hace unos años lanzamos un programa pionero de tratamiento psicológico de adicción al cibersexo on line pero individual. Estamos recibiendo tanta demanda que hemos creado una adaptación a nivel grupal, que tiene todos los beneficios del tratamiento individual, además del hecho de que conocer a otras personas que sufren este mismo tipo de alteración conductual", añade.

Efectos perniciosos de la pornografía

Ballester señala que una de las consecuencias negativas de la pornografía es que muestra modelos que no son realistas y ofrece una visión deformada del sexo.

Mujer y consentimiento

"Lo que aparece en la pornografía no es muy respetuoso con la mujer. La trata como un objeto al servicio del placer del hombre, con comportamientos más de tipo agresivo, donde no hay consentimiento sexual, la chica parece que tenga que estar dispuesta cuando él quiera y no podemos educar en esa idea, y con modelos de anatomía y fisiología sexual poco realistas", añade. "Esto ya puede ser perjudicial si hay un abuso a los 18, pero si pasa a los 8 tenemos que tomar cartas en el asunto", advierte.

Se preguntó "hasta qué punto el incremento de abusos sexuales perpetrados por menores puede tener que ver con ese abuso de la pornografía desde edades cada vez más tempranas".

Complejos en anatomía y funcionamiento sexual

Otra consecuencia de la pornografía es que, sobre todo, de los chicos, el modelo es el que brinda la pornografía y en ella lo que ves es una realidad deformada que generan falsas creencias acerca de la anatomía (tamaño o forma) de los órganos sexuales o duración de la erección o tiempo que tardas en eyacular o, en el caso de las chicas, en la lubricación, lo cual, a su vez es fuentes de preocupación.

¿Conclusión? Hace falta más educación sexual

A juicio de Rafael Ballester existe una desinformación y falta de educación sexual entre la juventud castellonense. "Si tuviéramos una buena educación sexual desde edades más tempranas muchos de estos problemas no estarían pero sigue brillando por su ausencia en Primaria y aparece esporádicamente en Secundaria, donde no es suficiente ni en frecuencia ni en duración el programa", señala. Por ello, considera que habría que asegurar la educación sexual a todo el mundo. Asimismo, anima a que no resignarse cuando surge un problema sino pedir ayuda, y prevenir que aparezca a través de la educación, cuanto más pronto mejor.

Salusex lleva desde 1993 funcionando realizando investigación, así como proporcionando formación al personal de la Universidad Jaume I y a su estudiantado así como ofreciendo asistencia a quienes lo necesitan.