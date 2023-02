Agricultura vigila cuatro granjas de ovejas y cabras de Castellón por la viruela ovina

La aparición de una veintena de focos de viruela ovina en Castilla-La Mancha, una enfermedad erradicada en España desde hacía más de 50 años, ha encendido todas las alarmas del sector ganadero valenciano ante el miedo de que la enfermedad se extienda. La Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural ha activado ya un plan de vigilancia sobre cuatro explotaciones de Castellón (32 en el conjunto de la Comunitat) para comprobar que la enfermedad, que no se trasmite a los humanos ni a la leche o al queso que producen los animales contagiados, no ha entrado en tierras valencianas.

El plan de vigilancia se puso en marcha el pasado 8 de febrero, una vez que el Ministerio de Agricultura informó a todas las autonomías de la magnitud del problema en Castilla-la Mancha y que ya ha obligado a inmovilizar 6.000 explotaciones de ovino y 3,5 millones de cabezas de ganado y a sacrificar 40.000 ovejas, corderos y cabras. Tras la alerta del Gobierno, la conselleria analizó la trazabilidad de los animales y detectó que 21.000 de ellos habían llegado a la Comunitat en los últimos meses procedentes de Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Albacete.

De todos los animales de Castilla-La Mancha que en los últimos meses han llegado la Comunitat, 1.611 están en las cuatro explotaciones de Castellón sometidas a vigilancia, según datos de la Conselleria de Agricultura. El grueso se sitúan en Valencia y Alicante, provincias en las que, además, se encuentran ocho de las explotaciones que concentran el 75% de los animales llegados de Castilla-La Mancha. En la provincia, la cifra total de granjas de ovino y caprino asciende a 480 (la mayoría están situadas en el Baix y Alt Maestrat), mientras que la cabaña asciende a 129.000 cabezas.

Antonio Quintana, director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, asegura que los veterinarios de las explotaciones vigiladas, los de las oficinas comarcales de la Generalitat y los de los mataderos están interconectados «y si hay alguna sospecha se hará la pertinente comprobación. Si se ratifica, la explotación quedaría inmovilizada y lo lógico es que luego se sacrificara a los animales de la misma para evitar la propagación».

Los animales, solo al matadero

De momento, los primeros análisis que ha levado a cabo la conselleria son negativos y no se ha detectado ningún caso de la enfermedad ni en Castellón ni en las otras dos provincias de la Comunitat. Fuentes de Agricultura insisten en aclarar que los animales están sometidos a un vigilancia y no han sido inmovilizados. De hecho, la inmovilización no se puede dar hasta que aparezca un caso positivo, pero la Generalitat ha llegado a un acuerdo con los ganaderos para que los animales solo vayan al matadero. El problema es que la viruela ovina resulta una enfermedad que tiene una sintomatología muy difícil de apreciar: se detecta por erupciones en la zonas calvas de la piel de ovejas y cabras, también por fiebre o porque los animales dejan de comer.

Otro problema añadido es que el laboratorio de referencia en España (el Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio) se encuentra en la localidad madrileña de Algete y está saturado. Por eso, la Generalitat trabaja en un kit para hacer tests rápidos que permitan descartar en tiempo récord que un animal esté infectado.