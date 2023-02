El castellonense Luis Caracena habla desde Turquía: "Hemos ayudado a devolver cuerpos a las familias"

Tiene la voz ronca y una tos persistente como efecto de haber dormido apenas cinco horas cada noche, en Antakya (Turquía), en una tienda de campaña con temperaturas bajo cero. Luis Caracena (responsable de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Castellón) atiende a Mediterráneo desde una sala del aeropuerto de Estambul. Aguarda su vuelta tras cinco días intensos en la zona cero del terremoto que ha sesgado miles de vidas. Una experiencia dura, que incide, "no es más que la es la que está sufriendo la población de la zona de Turquía afectada".

"Tengo la voz destrozada por el frío"

En su misión humanitaria, bajo el paragüas de la Unidad de Bomberos de Alicante le ha acompañado su perra, Gass, adiestrada para marcar entre los escombros cuerpos humanos, con o sin vida. Luis cooperó por primera vez cuando el derrumbe del edificio de Peñíscola, luego en Ucrania y esta, en Turquía, su tercera colaboración solidaria, y sin duda, tremenda. "Aquí en el aeropuerto nos han dado una sala VIP, nos hemos podido duchar por primera vez en toda la semana y nos han obsequiado con té", cuenta.

"Tengo la voz destrozada del frío que hemos pasado y por el polvo que hemos tragado estos días, aunque trabajamos con mascarilla. Estamos todo el equipo igual. No, todavía no nos ha visto un médico, es una mezcla entre catarro y consecuencia del polvillo del hormigón", añade.

"Los perros nos marcaban dónde había un cuerpo"

"Hemos rescatado varios cuerpos, hemos ayudado a devolverlos a las familias. Y por desgracia, ninguna persona con vida", describe de sus vivencias en estos días. "Con los guías encontrábamos la ubicación aproximada y entrábamos con unas cámaras de prospección que traía el Consorcio de Alicante o, si no, rompiendo el forjado con maquinaria de la unidad de la oenegé USAR 13. Si veíamos que era sencillo acceder y no teníamos otra tarea en ese momento de zonas para revisar con los perros guía, si nos daba tiempo, pues sacábamos cuerpos. No recuerdo cuántos", agrega.

La perra Gass, clave en las labores de rescate

La perra Gass de la unidad de Castellón es dual: "Los vivos los marca de una determinada forma; y los cadáveres, de otra. No es fácil para un perro identificar, según si ha fallecido hace poco, el olor le puede confundir", cuenta. En estas jornadas, Luis ha colaborado con los bomberos de Turquía y con equipos asiáticos: de Corea, Hong-Kong y China. "Estoy leyendo ahora mismo que han sacado a 9 supervivientes hoy en toda Turquía --asegura--. O sea que fíjate si aún puede haber posibilidades".

Antes de concluir la conversación, quiere lanzar un mensaje para la esperanza: "Estamos pendientes de un edificio que tenía 1.000 personas y se derrumbó entero, pueden haber mas de 200 cadáveres. Pero podría caber la posibilidad de que hubiera alguna persona con vida. Nos dieron algunos indicios. La perra marcó tres cadáveres que no se llegaron a extraer porque eran complicados. Pero estamos en contacto para saber si todavía hay personas con vida. Es el primer terremoto al que acudo. Nunca imaginé que tendría esa dimensión".