"Soy mayor, no idiota". Esta gráfica afirmación, además de una obviedad, fue y sigue siendo el lema que enarbola Carlos San Juan cuando reivindica los derechos de lo que es una clase social no reconocida.

El activista en favor de la visibilidad de las personas mayores --él mismo roza los 80 años-- visitó este miércoles Castelló de la mano de la Plataforma Castelló per la Justícia i contra la corrupció y la Associació de convivència Parc Lledó, con la colaboración de la Diputación de Castellón, en cuyo salón de recepciones en la sede de la plaza de las Aulas imparte este miércoles una charla a partir de las 19.00 horas.

Es una cita en la que San Juan repitió un discurso que, seguro, tiene interiorizado, porque tiene razón. Contó cuáles son los derechos de los mayores, en qué se basan y por qué no se cumplen. Desde la evidencia de que es anacrónico hablar de tercera edad o de ancianos a partir de los 60 años, expuso que «hace ya años que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en un listado los derechos de las personas mayores, de los que la mayoría no se cumplen», entre los que destaca dos cuestiones que echa «mucho en falta». Se trata del derecho a la representación política y el derecho a la representación social.

«No tenemos ni uno ni otro, no se cumplen ni en España ni en la Unión Europea», afirma San Juan. El valenciano comparte también con su audiencia el mensaje de que hay «un culto narcisista por lo joven» y lo ilustra, como hace a menudo, con la metáfora de un tren, el tren de la vida.

«Empezamos a hacernos mayores cuando nacemos y todos vamos en un tren; los que somos mayores en cada momento lo hacemos en vagones que, teóricamente, están más cerca del final, pero los demás no tienen ninguna garantía de que no vayan a abandonarlo en cualquier momento», explica. Al final y desde el principio, Carlos San Juan afirma que de lo que se trata es de «empoderar la vejez».

«Me considero mayor, voy a hacer 80 años, tengo una vida activa, y no me acompleja que me llamen anciano, pero sí me parece anacrónico que se utilice esa denominación para las personas a partir de los 60 años», pone de manifiesto con convicción.

A la hora de definir los objetivos de la charla que lideró este miércoles en Castelló, el protagonista del encuentro los sitúa en definir los retos a los que se ven abocados hoy por hoy los mayores a través de un análisis DAFO, es decir de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan ante el colectivo en este punto del siglo XXI, en febrero del año 2023.

En este contexto, Carlos San Juan sitúa entre los desafíos la digitalización en sus diferentes vertientes, con el eje en tres aspectos: las administraciones públicas, las finanzas y la sanidad.

Le preocupa reflexionar sobre qué hacer para movilizar a la sociedad civil. ¿Por qué? «Porque los derechos no nos los van a traer a casa y lo que no puede ser es que nos quedemos en un rincón lamiéndonos las heridas, sino que tenemos que estar, ser, activos para reivindicar esos derechos que nos corresponden, aunque por ahora nos sean negados casi siempre», sentencia.

Con todos estos mimbres, Carlos San Juan, mayor, de casi 80 años, tejió su intervención en Castelló, donde también dió voz a los participantes para que, entre todos, articulen las posibilidades y opciones para poder cambiar aquello que está establecido, solo por el momento.

Batallas ganadas

En junio de 2022 puede situarse una de las batallas que San Juan lleva ganadas. Al menos en lo que se refiere a la visibilidad de su pelea por la visibilidad del colectivo de las personas mayores y sus derechos. El movimiento social que el valenciano inició en España, exigiendo atención humana de los bancos a los grupos vulnerables, es también desde entonces reconocido en Europa. La campaña Soy mayor, no idiota, que en España sumó 647.950 firmas de personas de todas las edades, ganó el Premio Ciudadano Europeo con el apoyo del eurodiputado Domènec Ruiz Devesa.

Como resultado del proyecto de San Juan, las asociaciones bancarias firmaron un protocolo junto con el Ministerio de Economía, comprometiéndose a ofrecer mejores servicios a las personas mayores: ampliando el horario , ofreciendo atención prioritaria y simplificando las interfaces digitales.