Más de 9.300 castellonenses piden en 48 horas el cheque de 200 euros

Más de 9.000 personas de Castellón con rentas bajas de han solicitado en solo 48 horas el cheque de 200 euros habilitado por el Gobierno el pasado mes de diciembre, dentro del paquete anticrisis para compensar el aumento de los precios, sobre todo de los alimentos y la energía. El plazo para pedir la ayuda se abrió el miércoles día 15 y el jueves ya eran cerca de 100.000 las peticiones en la Comunitat, de las que 9.393 corresponden a la provincia, según la Delegación del Gobierno en la Comunitat. Solo en las primeras 24 horas, solicitaron la ayuda 6.646 ciudadanos de Castellón.

En el conjunto nacional, la Agencia Tributaria contabiliza 885.654 solicitudes en los dos primeros días, aunque la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 31 de marzo. El pasado 6 de enero, el Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, ya activó la página web en la que los ciudadanos podían reclamar la ayuda aunque no fue hasta el día 15 cuando se abrió el plazo.

El cheque de 200 euros consta de un pago único para trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo en 2022 que el pasado año no superasen los 27.000 euros brutos de renta y cuyo patrimonio (descontando la vivienda habitual) no rebase en ningún caso los 75.000 euros. Otro de los requisitos es no cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no ser perceptor de una pensión.

Problemas con la web

La enorme demanda de las ayudas estatales provocó que durante las primeras horas de tramitación se dieran infinidad de problemas para poder acceder al formulario por las caídas continuas en la web de la Agencia Tributaria, que finalmente se subsanaron. Una gran mayoría de peticionarios responden al perfil de gente joven, con trabajo, pero con salarios bajos y que no perciben el IMV ni otro tipo de ayudas. Para el cálculo de importes se suma la renta y el patrimonio del propio beneficiario; su cónyuge o pareja de hecho; los descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, con rentas que no excedan de 8.000 euros; y ascendientes hasta segundo grado por línea directa.

Una vez se cierre el plazo del 30 de marzo, la Agencia Tributaria procederá a examinarlas. A partir de entonces se inicia una cuenta atrás de tres meses para que el organismo seleccione las solicitudes que cumplen con los requisitos y cuales no. Y se abren tres escenarios. En el primero, llega el 30 de junio y la persona cobra los 200 euros. En el segundo, la Agencia Tributaria comunica al interesado que no cumple los requisitos y le deniega la ayuda. Y en el tercero se aplica el silencio administrativo, es decir, si el 30 de junio la persona no ha cobrado puede descartar ya que vaya a hacerlo.