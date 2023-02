El gerente del General de Castelló: «El hospital necesita ampliar camas y el nuevo Espai Sanitari dará solución»

Era hasta tomar posesión como gerente del departamento de salud de Castellón, en el 2019, jefe de Pediatría del Hospital General. El morellano Ricardo Tosca conoce todos los entresijos del sistema y ahora se prepara para que el nuevo complejo sanitario, que no estará concluido hasta al menos el 2030, empiece a dar los primeros pasos como centro de referencia de toda la provincia. El propio Tosca aseguró el pasado mes de diciembre que la capital de la Plana necesitaba un nuevo hospital, dado que el General se había quedado pequeño y obsoleto.

--Qué necesidades asistenciales han llevado a diseñar este nuevo complejo sanitario?

--El nuevo Espai Sanitari surge tras un exhaustivo estudio liderado por la Unidad de Documentación Clínica y Admisión (UDCA) del departamento de salud de Castelló en el que se han recogido datos sobre las necesidades asistenciales actuales teniendo en cuenta múltiples variables como las listas de espera, las demoras, etcétera y la proyección futura a 30 años. La previsión estadística es que no se produzca un importante incremento de población, pero sí un importante envejecimiento.

--El president comentó que no se llamará Hospital General que será rebautizado. ¿Alguna propuesta para el futuro nombre?

--Lo que se rebautiza es el nuevo concepto de atención sanitaria continua, no el nombre en sí. Ya se denomina Espai Sanitari porque su planificación engloba toda la estructura sanitaria, incluyendo un cambio de modelo de relación entre hospital y atención primaria para ofrecer al paciente una continuidad de cuidados.

--Si los plazos van muy rápidos el nuevo hospital todavía tardaría más de cinco años. ¿Qué acciones cree que hay que acometer de forma inmediata?

--Ya estamos trabajando en este frente. El inicio de la ampliación y reforma del servicio de Urgencias va a ser una realidad en pocos meses, la ampliación del bloque quirúrgico a través de la cirugía mayor ambulatoria va a permitir aumentar este tipo de intervenciones que cada vez benefician a más pacientes en más especialidades quirúrgicas, las técnicas para diagnóstico se están viendo mejoradas con la incorporación de tecnología de vanguardia, como las dos nuevas resonancias magnéticas o los nuevos TAC, etcétera. Estamos trabajando mucho en atención primaria para que la continuidad asistencial mejore, quitando trabas entre ámbitos y mejorando la cooperación entre especialistas. Un ejemplo, se va a crear una unidad de acción rápida para el tratamiento precoz del ictus .

--El General está siempre entre los hospitales de la Comunitat con una menor lista de espera para operarse, aunque la falta de anestesistas han provocado un pequeño incremento hasta los 80 días, según datos de diciembre. ¿Cree que están en condiciones de seguir reduciendo la demora?

--La falta de especialistas en Anestesiología en el Hospital General de Castelló se debe a una situación puntual que atiende a los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, ya que son bajas justificadas. Hasta que vuelva a estar activa toda la plantilla de este servicio, estamos recibiendo el apoyo de especialistas de otros departamentos y así podemos garantizar el funcionamiento de la actividad quirúrgica y frenar el aumento de la demora, es decir que, al menos, no suba. Además, tenemos el compromiso de la Conselleria de aumentar el número de plazas de esta especialidad en el departamento y seguir en esta línea de mejora de la demora quirúrgica.

--De todos modos, cuando hablamos de retrasos, estos son especialmente preocupantes en pruebas diagnósticas comunes como colonoscopias y resonancias. ¿Cree que solo la derivación a la privada puede acortar los plazos?

--Evidentemente, no. Esta medida va acompañada de la necesidad de aumentar los recursos propios dentro del sistema sanitario público y ya estamos trabajando en esta línea. La sustitución de los actuales equipos de Resonancia Magnética (RM) obsoletos, que hemos heredado de la anterior concesión privatizada, nos va a permitir aumentar su rendimiento, algo que ya estamos haciendo, pues las RM del Hospital General están funcionando los siete días de la semana. En cuanto a las colonoscopias, la parte que ha sido asumida por el Servicio de Medicina Digestiva del Hospital General, ha reducido las listas de espera.

--Usted es responsables del departamento de salud de Castellón, y, por tanto, de atención primaria. ¿Qué acciones considera que hay que llevar a cabo para mejorar la atención en el primer eslabón del sistema asistencial?

--Lo primero que tenemos que cambiar es no pensar en eslabones. Somos un recurso común de salud. Y en este sentido, apostamos por un aumento de los recursos humanos, con la salvedad de la escasez de profesionales, y de los recursos materiales, dotando a los centros de salud con equipamiento innovador que les permita tener más medios diagnósticos, como ecógrafos, nuevos espirómetros, dermatoscopios, etcétera. Es el cambio de paradigma hacia el que debe virar el sistema actual y que se contempla con el Espai Santari, con áreas de atención ambulatoria dirigidas desde atención primaria. Tenemos que tener en cuenta que la pandemia ha provocado un aumento de la demanda asistencial en atención primaria del 40%, con los mismos recursos, porque no hay más especialistas en situación de trabajar.

--El servicio de urgencias del hospital sufre picos importantes de tensión con largas esperas para ingreso. ¿Cómo se puede mejorar la atención en este área?

--El hospital, en épocas concretas de epidemias, que este año ha sido especialmente larga, necesita ampliar el número de camas. Será una situación a la que dará solución la nueva concepción de Espai Sanitari, más flexible y ágil para actuar ante las necesidades asistenciales derivadas de situaciones epidemiológicas cambiantes. El ingreso de pacientes en planta, actualmente es un proceso complejo que depende de muchas actuaciones previas, de la disponibilidad de camas y de las circunstancias especiales de tener habitaciones dobles. Una de las dificultades principales son las altas de pacientes que no disponen de una red de cuidados en sus domicilios.

--¿Le gustaría poder inaugurar el nuevo complejo sanitario al frente del hospital?

--Yo soy un servidor públicos, lo que más me llena es la asistencia directa al paciente. Me gustaría jubilarme atendiendo a los niños de Castelló, siendo pediatra. No aspiro a ponerme ninguna medalla.