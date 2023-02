Jóvenes promesas del turismo en Castellón

Ser chef en Castellón o compartir vídeorecetas en instagram está de moda, la confitería y el servicio de sala en un gran evento son un plus a valorar y la atención personalizada al cliente de un hotel o una agencia de viajes es un extra cada vez más cotizado. En Castellón, 339 estudiantes sueñan con ser profetas en su tierra y vivir del turismo. Son los matriculados en el Centro Público Integrado de Formación Profesional (FP) Cosda Costa Azahar del Grau de Castelló, uno de los referentes y único por su internado con casi 70 residentes, y los negocios propios abiertos al público: una agencia de viajes (los martes, miércoles y jueves), un punto de venta de pastelería-panadería (funciona los viernes, de 14.00 a 15.00 h., generando más de una cola) y un restaurante pedagógico (martes y jueves, de 14.00 a 16.30 h.).

"Una formación especializada asegura un mejor sueldo"

Y si en el aire está el debate de la falta de profesionales de Hostelería que no quieren trabajar por los bajos sueldos, en el centro tienen claro que la formación específica les puede asegurar un futuro algo más esperanzador. Fuentes del sector apuntan que «sin preparación, un camarero sí puede cobrar el salario mínimo interprofesional (SMI), sobre los 1.000 ó 1.100 euros. Pero si tiene formación especializada concreta en algún tipo de destreza, como coctelería o servicios de algún tipo, en ese caso puede optar a negociar una remuneración más alta, porque están muy demandados».

Cocina y panadería-pastelería, los favoritos

De los matriculados (339), el grueso son de los ciclos de cocina y gastronomía de grado medio (116); en segundo lugar, panadería y repostería (44); y en los grados especializados van todos a la par, pero liderando la titulación de agencias de viajes y gestión de eventos, con 27 estudiantes de ciclo superior. «En Castellón existe una gran demanda de eventos deportivos, de empresas cerámicas, festivales musicales, y citas sociales de todo tipo en los municipios», declara. Otra de las tendencias actuales es que los menús son cada vez más personalizados. «Hemos incorporado mucho cartas especializadas por alergias, y antes era homogéneo. Ahora se personalizan al máximo. Realmente es complejo, porque son muy concretos debido a todo el tema de alérgenos», indicó.

Ofertas para trabajar ya en verano

Para Moliner, justo en estas semanas previas a Fallas-Magdalena y Semana Santa se mueven mucho las ofertas de empleo que tienen en la bolsa de la web, e incluso ya alguna para verano. «Hay muchísima muchísima oferta de trabajo en lo que son servicios. El alumnado que sale formado tiene un puesto seguro. Se busca mucho para servicios de restauración, camarero y cocina; y en turismo no nos llegan tantas ofertas pero me consta que las hay», añadió. «Lo que sí tenemos muy claro es que las empresas prefieren a nuestros alumnos que a los que salen de la universidad, porque tienen más formación práctica.

"Un 50% de graduados se monta su propio negocio"

Aproximadamente el 50% de graduados se monta su propio negocio, aunque un poco el primer paso que dan es coger experiencia trabajando por cuenta ajena. En servicios se nota mucho el camarero formado del que no, y eso es algo que las empresas deberían seleccionar y apostar y que se note en la contratación. Pues es algo que se nota y repercute en el servicio al cliente. Quien esté formado puede exigir un sueldo y se le paga», expresó.

Los alumnos preparan 70 raciones a diario para sus compañeros

El alumnado interno desayuna, come y cena todos los días en el comedor, de modo que los platos los elaboran sus propios compañeros y compañeras en las aulas. «Cada jornada preparan 70 raciones continuas, e incluso el pan y la bollería para empezar el día. Los ciclos de servicios preparan las mesas y demás. Los residentes aquí son de localidades de alrededor: la Vall d’Uixó, Vilafamés, Morella e incluso de València», concluyó.

El director de estas instalaciones (de estudios de Hostelería, Turismo e Industrias Alimentarias), Vicente Moliner, ve en la altísima formación práctica que proporcionan un pasaporte a un buen empleo. Para Mediterráneo, ha seleccionado a una muestra representativa de alumnado brillante que seguro llegará a esa meta.

Marta Alabau (31 años, de Benafer): «Quiero ser profesora. Se me da bien el pan»

«Curso el Máster de Panadería y Bollería Artesanal. En mi futuro espero ser profesora de Panadería y Pastelería. He finalizado los dos grados medios de Cocina y Pastelería, el superior de Cocina y el curso para ser profesora. Estoy estudiando para las oposiciones de este verano, en junio, para donde me den plaza. En mi familia hay cocineros, mi madre tuvo un restaurante y ahora está trabajando en uno. En Castelló quizás sí hay más oportunidades pero en el interior hay pocas o ninguna. ¿De recetas que se me den bien? Pues el pan, me sale muy bueno».

Carlos Gil (19 años, de Càlig): «Ya desde pequeño preparaba masas»

«Estudio 2º de Panadería, Pastelería y Confitería. Empecé a estudiar esto porque de pequeño siempre me han gustado las masas, los bizcochos... Al acabar la ESO vi este ciclo y pasé de hacerlo en casa como afición a que fuera más profesional. Hacer las cosas sabiendo hacerlas. Quiero trabajar por cuenta ajena, pues para montar un negocio las máquinas cuestan mucho dinero. Si puedo me quedaría en Castelló o iría a Cataluña. En mi pueblo viven unos 2.000 habitantes y solo hay dos panaderías. Elaborar bombones se me da bien y me gusta».

Vicente Torres (26 años, de Castelló): "Me gustaría viajar por el mundo y asesorar"

«Estoy en el ciclo superior de agencias de viajes y gestión de eventos. Aunque no tengas ni idea de turismo te enseñan muy bien, con un importante abanico de asignaturas en primero; y en el segundo, ya te especializas. Es el único centro de la provincia con prácticas reales: nuestra agencia presupuesta y vende viajes, trata con la gente. Me gustaría viajar por muchos países del mundo para poder asesorar a los clientes y que tengan una experiencia genial. Castellón es una potencia: con sus playas, gastronomía, zonas de interior y monumentos».

Javier Alonso (21 años, de Burriana): «Mi sueño es montar mi propio restaurante»

«Estudio ciclo de doble titulación de cocina y servicios en restauración. Una de mis mayores motivaciones el día de mañana es montar mi propio restaurante, como prácticamente gran parte de los estudiantes de este instituto; o dirigir una sala de cocina de alto estánding. Este centro de formación de Castelló es sin duda uno de los mejores de España, por el restaurante de servicios de comida que tenemos destinado a los alumnos. Uno de los motivos por los que vienen estudiantes de fuera es el internado con el que cuentan estas instalaciones».

Irina Thomazetto (34 años, de Benicàssim-Brasil): «Quiero ganar experiencia trabajando en hoteles»

«Estudio 2º de Gestión de Alojamientos Turísticos. Vengo de Brasil y soy Licenciada en Ecología. Vine a estudiar aquí porque buscaba una recolocación profesional. Quiero aprender la gestión de hoteles y otros tipos de alojamiento, ganar experiencia laboral y, en un futuro, tener mi propio negocio. Vivo en Benicàssim, donde llevo unos cuatro años, y tengo ganas de trabajar aquí porque hay oferta de hoteles y cámpings. El sector turístico se expande cada año más en Castellón. Pero también me gustaría tener experiencia antes en grandes ciudades, como València o Madrid. Aquí he aprendido todo sobre un hotel, desde un plan de negocios a cómo funciona el trabajo de house keeping, y no solamente lo que es el trabajo de recepcionista».

Jorge Silvestre (21 años, de Artana): «Soy finalista de una competición nacional»

«Estudio 2º de Dirección de Cocina. En un futuro me gustaría conocer todas las culturas y tipos de cocina que hay por el mundo para luego, en mi pueblo, Artana, montar un restaurante para enseñar a la gente todo lo que he aprendido como cocinero. En mi familia nadie se dedica a ello pero toda la vida he ido a casa de mis abuelas y las he ayudado a cocinar, por ejemplo, las empanadas de tomate y atún, que me traían por mi cumpleaños. En 2022 preparamos recetas del Bulli y fue interesante porque aprendimos técnicas y platos. Soy uno de los tres seleccionados de Castellón para el XI Premio Promesas de la alta cocina del certamen nacional Le Cordon Bleu».

Iván Sales (33 años, de Castelló): «Los vuelos de Castellón a Roma van a ser un revulsivo»

«Soy estudiante de 1º de Guías Turísticos. Creo que hay bastantes salidas profesionales en este campo. Pienso que en un futuro podría trabajar de guía turístico o en una oficina de información, pero tampoco me cierro a emprender por mi cuenta. En el segundo curso hay una materia destinada a esto. De Castellón, lo mejor que tenemos es el clima, hay muchas horas de sol al año y es una ciudad cómoda para caminar y practicar deportes como la bicicleta, running, patinaje..., así como el carácter mediterráneo y acogedor de la gente. Creo que sí, que el aeropuerto es una infraestructura importante para estar comunicados con ciudades de Europa, como es el caso de Roma, una capital global, un destino que antes no teníamos y que va a constituir un revulsivo».