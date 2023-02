Aquarama sufre un ciberataque y pide a sus usuarios que no faciliten sus datos personales

La compañía que gestiona el parque acuático Aquarama, en Benicàssim, ha informado a sus usuarios que el pasado 30 de enero sufrió un ciberataque contra el servidor en el que almacenan los datos de su plataforma de ventas. La empresa, que ya ha implementado todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir, ha informado que los datos personales afectados son correos electrónicos, el nombre que se indica al realizar una compra en la plataforma y nombre de productos adquiridos en la compra junto con la cantidad y el importe. «La brecha no afecta a la información sobre medios de pago ni a credenciales de acceso porque esos datos no los almacenamos», han puntualizado desde el parque acuático.

Pese a que el riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas es limitado, desde Aquarama consideran «potencialmente sensible la información personal contenida en la base de datos» y han explicado que «notificamos inmediatamente los hechos» a la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, han pedido a los usuarios que «no faciliten sus datos personales» si les contactan en referencia a este asunto a través de teléfono, SMS o correo electrónico». Tras pedir disculpas a sus clientes, la compañía ha lamentado el incidente y ha condenado este tipo de actividad criminal.