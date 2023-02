Tanto la oposición como la federación de caza de la Comunitat han cuestionado este miércoles la constitucionalidad de la futura ley valenciana de protección, bienestar y tenencia de animales de compañía que, previsiblemente, se aprobará este jueves en les Corts, donde este miércoles pasó su último debate.

Novedades de la norma

La norma recogerá, entre otras medidas, el sacrificio cero, la protección y el control de las colonias felinas y contempla sanciones de hasta 45.000 €,. También contempla la prohibición de los circos con animales de todas las especies o del uso de elementos de castigo. En él los partidos del Botànic la defendieron como necesaria.

Aunque Compromís y Unides Podem no estaban de acuerdo hace unos meses, la semana pasada cedieron y firmaron junto al PSPV una enmienda para definir el concepto de maltrato animal. En esta definición se dejan fuera las lesiones que sufran los animales de compañía que realizan tareas específicas en el ejercicio de sus funciones, como los perros de caza, los guía o los de rescate.

Polémica con los perros de caza

«No hay peligro en absoluto para los perros de caza», defendió el diputado socialista David Calvo. Sí serán considerados, sin embargo, animales de compañía. Calvo ha defendido el "sentido común" al regularlos como animales con "funciones específicas", pero sin considerarlos "perros de segunda". Sin embargo, sí tendrán una consideración especial, por lo que si les ataca un jabalí cuando estén trabajando o se rompen una pata no se considerará maltrato.

Por su parte, Cristina Rodríguez (Compromís) ha considerado vergonzoso que la ley estatal haya excluido los perros de caza. En la ley valenciana, Rodríguez ha remarcado que ningún animal queda fuera: "Mismos perros, misma ley". No obstante, ha matizado que "no hay una postura sobre los perros de caza", aunque no es la definición que hubiera impulsado su coalición.

Caza no, caza sí

"No es una ley sobre caza sí o caza no (...) No vamos a demonizar la caza porque no es el tema", ha coincidido Beatriu Gascó (UP), quien ha hecho hincapié en que los perros de caza son animales de compañía y deben considerarse como tal. Gascó ha lamentado las presiones de las federaciones de caza y la "pleitesía" de la derecha y el PSOE a este "lobi económico".

Amenaza para el mundo rural

Por contra, la oposición la considera «amenaza» para el mundo rural por las obligaciones, prohibiciones y sanciones y opina que falta financiación para aplicarla. Además, avisa que podría ser anticonstitucional cuando se apruebe la ley estatal.

Así, la 'popular' Elisa Díaz ha criticado que la ley valenciana incluya obligaciones, prohibiciones y sanciones que su partido no comparte. Considera que contiene "flecos" insalvables que han hecho que el mundo rural alce su voz en contra y que supondrá un menoscabo de la actividad cinegética en la que van a quedar desprotegidos, pues, según se aplique la "letra pequeña", va a llevar a una "persecución" de los cazadores.

Posible anticonstitucionalidad

Eduardo del Pozo (Cs) ha afirmado que habría que esperar a la aprobación de la ley nacional, porque, de lo contrario, podría llevar a que estuviera llena de incompatibilidades que la podrían hacer anticonstitucional.

De hecho, José Luis Aguirre (Vox) ha asegurado que su formación ofrece a sus 52 diputados en el Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Además, ha considerado que contiene sanciones desproporcionadas.

Federación de caza

La presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat, Lorena Martínez, ha advertido que la ley no les genera "seguridad total" porque "se tendrán que modificar muchos artículos cuando se apruebe la ley nacional". "Hemos pedido que se analice con tiempo porque tiene mucha inconstitucionalidad y la respuesta que nos han dado es que se tenía que aprobar sí o sí", ha denunciado. Es más, asegura que los grupos del Botànic son conscientes de que habrá que hacer cambios.

Hoy estamos en les @cortsval muy pendientes de la Ley de Bienestar Animal pic.twitter.com/FUcipm4cAB — Federación Caza CV (@fedcazacv) 22 de febrero de 2023

Aun así, ha admitido que finalmente se ha tenido en cuenta su posicionamiento sobre el maltrato animal, excluyendo a los perros de caza, pero que cuando se presentó el proyecto hace unos meses, era "una clara declaración en contra del sector" de la caza.

Animalistas

La directora de AnimaNaturalis en España, Aïda Gascón, ha asegurado que la ley valenciana supone un paso adelante y sitúa a la Comunitat al nivel de las autonomías más avanzadas en materia de protección animal.

Ha valorado como especialmente relevante que el PSPV haya decidido incluir a los perros de caza como animales de compañía, por lo que ha instado al PSOE a hacer lo mismo en la norma estatal.

🇪🇦🏛 Hoy hemos estado en les Corts Valencianes para seguir el debate de su nueva Ley de Protección Animal, que aprobarán mañana, con la inclusión de los perros de caza.



Nuestra directora @AidaGascon valoró positivamente la ley, calificándola como una de las + avanzadas del país. pic.twitter.com/tueHjAmUt4 — AnimaNaturalis (@AnimaNaturalis) 22 de febrero de 2023

La representante de los animalistas ha rechazado que la norma valenciana contradiga la estatal, ya que deja espacio para regular a las autonomías, o que pueda enfrentarse a recursos de inconstitucionalidad porque solo habrá que "actualizar" ciertos puntos.

Tanto representantes de la federación de caza como AnimaNaturalis han seguido el debate parlamentario desde la tribuna de invitados.