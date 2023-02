La Ley de Bienestar Animal de la Comunitat Valenciana ha sido este jueves aprobada en les Corts Valencianes con los votos a favor de los grupos del Botànic (PSPV-Compromís-UP) y el rechazo de la oposición (PP, Cs y Vox). Una normativa que se adelanta a la estatal.

Seres sintientes

La nueva norma, que sustituye a la anterior de 1993, perseguirá la venta y cría de animales de compañía, algo que quedará limitado a profesionales autorizados. También busca conseguir el 'sacrificio cero'. Considera a los animales 'seres sintientes' y no simples mascotas. Para ello se priorizará la adopción y se obligará a su registro y la identificación, con un plazo de seis meses para que los propietarios los inscriban en un registro supramunicipal.

Sanciones

Las sanciones irán entre los 100 euros y los 45.000 euros. Así, se consideran casos leves de maltrato --con sanciones de cien a 3.000 euros--, el no atender a los animales correctamente, no identificarlos o no retirar los excrementos. Asimismo, considera actos muy graves -hasta 45.000 euros, con posibilidad de decomisar los animales- sacrificar animales, maltratarlos o explotarlos.

Peleas de perros

El sacrificio, salvo en los supuestos previstos, así como el maltrato estarán prohibidos. También mantener a los animales atados permanentemente, suministrarles drogas sin supervisión veterinaria, no darles comida o agua suficiente, criarlos o venderlos sin licencia, dejarlos en coches sin supervisión o adiestrarlos para peleas.

Registro de maltratadores

Asimismo, los collares de estrangulamiento con púas o eléctricos solo podrán ser usados por profesionales. Además, se creará un registro de personas y entidades inhabilitadas que hayan cometido infracciones o delitos de maltrato hacia los animales.

Circos no, toros sí

Los circos con animales estarán prohibidos, así como actividades deportivas que supongan un trato cruel hacia los animales. No obstante, los toros estarán regulados en su propia normativa.

¿Y los gatos?

También se regulan las colonias felinas, con una gestión integral ética y el control de su población; también se incluye la identificación de los gatos o la esterilización como medio prioritario para el control poblacional de los animales de compañía.

Edad mínima para procrear

Así, perras y gatas, que deberán tener como mínimo un año de edad antes de ser utilizadas para la reproducción y no podrán superar los ocho año, estableciéndose un periodo entre partos de 12 meses.

Chip y consejo asesor

Otras medidas son una regulación más exhaustiva de la implantación del chip identificativo o la creación de un consejo asesor y consultivo en materia de protección de animales de compañía, con representantes de veterinarios, cuerpos de seguridad y asociaciones.

Perros de caza

Finalmente, los perros de caza serán considerados animales de compañía pero no serán consideradas maltrato animal las lesiones que sufran realizando tareas específicas en el ejercicio de sus funciones, como también sucederá con los guía o los de rescate. Aunque Compromís y UP no estaban de acuerdo, la semana pasada cedieron y firmaron junto al PSPV -socio mayoritario- una enmienda en este sentido.

Se permite el tiro al pichón

Por otro lado, finalmente el grupo socialista no se ha sumado a la enmienda presentada por sus socios de gobierno para prohibir la modalidad de caza conocida como tiro al pichón, en la que se lanza al animal vivo y se dispara al vuelo.