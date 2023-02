Los médicos urgen sanciones más duras para frenar el aumento de agresiones

Los facultativos piden más contundencia para frenar el incremento de las agresiones al personal sanitario. Una lacra que este jueves se abordó en la jornada Aumento de las agresiones al personal sanitario organizada por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat en la sede del colegio oficial de médicos de Castellón.

Según la Conselleria de Sanitat, el año pasado se registraron 125 agresiones verbales y 14 agresiones físicas en la provincia, cuando en el 2020 fueron 68 en la provincia sumando ambos tipos.

Apela a denunciar más

Manuel Yanguas, comisario principal de la unidad central de seguridad privada e interlocutor policial nacional sanitario, señaló que ha habido un incremento de las denuncias (7%), aunque dijo querer pensar que no es que haya más sino que se denuncian más. Señaló que la mayoría de quienes cometen un hecho de estas características son gente normal. Apuntó que solo un 10% de las agresiones son físicas, puesto que la mayoría son verbales. Animó a denunciarlo todo, porque un 17% de los agresores son reincidentes. Asimismo, señaló que durante la pandemia, con motivo de las restricciones sanitarias, parte de las agresiones se desplazaron del médico al personal administrativo, celadores y personal de seguridad, que eran los que recibían en primera línea a los pacientes. Apuntó que existe un proyecto de poder tramitar in situ (en el propio centro sanitario) las denuncias leves, como ocurre en los centros comerciales en los delitos de hurto, donde al denunciado se le cita a juicio rápido el mismo día. Asimismo, señaló que están formando a personal sanitario (no solo médicos) en técnicas y herramientas para prevenir las agresiones. Además, están enseñando a quienes están en primera línea a detectar indicios para poder dar la voz de alerta.

Vigilancia frente a agresiones

Alejandro Calvente, presidente del sindicato médico CESM-Comunitat Valenciana, reivindicó a Conselleria de Sanitat que implemente un sistema de vigilancia frente a las agresiones con seguridad privada, al menos en los puntos de atención continuada. Además, denunció la existencia de barreras arquitectónicas que les dejan sin escapatoria. "Estamos hartos de pedirlo y nos dicen que no", señala. "Hay una diferencia importante entre los hospitales que tienen vigilantes frente a los centros de salud, que no la tienen", añade. Señala que Conselleria intenta sustituir esto por cámaras. "Somos empleados públicos y nos tienen que proteger, no tenemos por qué trabajar sin protección", añade.

Más agilidad para denunciar

Asimismo, señaló Calvente, «tiene que haber mecanismos mucho más ágiles y anónimos» para denunciar. "Queremos que sea la propia Conselleria la que se persone y lo comunique a la fiscalía o que denuncie", añadió.

"Es una de las lacras que tenemos que hace que una persona que está dedicando su vida a cuidar pacientes se encuentre con que los pacientes le agreden y cada día más sin ningún tipo de justificación", lamentó.

Penas más disuasorias

A juicio del presidente del Sindicato Médico, "las penas pensamos que no son lo suficientemente disuasorias".

Señaló que el médico muchas más veces es quien recibe las agresiones porque es quien toma las decisiones. "Animar a denunciar probablemente sea muy positivo, pero si por 180 euros yo puedo pegar un empujón e insultar y amenazar de muerte a un médico y marcharme, es lo que hay hoy día, para nosotros es insuficiente. Es evidente que este tipo de penas no le están frenando. Si queremos proteger a los médicos y evitar que se pongan enfermos o que se vayan, aparte del resto de condiciones laborales penosas, esto tendría que aumentarse».

Se refirió también a un caso de un padre en época covid que le recriminaron la tardanza en llegar a consulta se puso violenta, se encaró con el médico, lo amenazó y cuando obtuvo la reprimenda judicial no se le impidió el acceso al centro, con lo que el facultativo que ha hecho la denuncia se tiene que enfrentar con que esa persona puede volver allí, porque ni siquiera tiene una orden de alejamiento.

También se refirió a un caso reciente en un centro de salud de Castelló, donde una persona con una porra rompió las mamparas de metacrilato del centro y fue identificado por la Policía y al día siguiente apareció una pintada en la fachada. Señaló que este tipo de situaciones se vive con ansiedad, hay quien tiene que tomar ansiolíticos hay gente que pide la baja.

Esperas de ocho horas no ayudan

Tampoco ayudan las esperas de entre seis y ocho horas como las que está habiendo en urgencias del Hospital General. "La gente se enfada y, por supuesto, tiene razón pero el responsable no es el personal que está trabajando ahí dentro", agrega.

Derecho sanitario

El presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat, Carlos Fornés, confió en que este tipo de jornadas ayuden a bajar las cifras, pues hay bastantes casos más que no salen a la luz. Fornés señaló que este tipo de actividades delictivas salen bastante económicas, con penas de multa de 180 euros. «A lo mejor habrá que modificar» la ley, dijo.

Registro unificado

José María Rodríguez, secretario general del Consejo General de Colegios de Médicos, reivindicó un registro unificado de agresiones y una ley específica. Señaló que es una problemática que ha existido siempre y que también se produce a nivel europeo y mundial. Asimismo, destacó que desde los colegios se ofrece protección jurídica a los médicos, aunque pueden escoger la que ellos decidan. Recordó los datos del Ministerio de Sanidad que reflejan que en España en 2021 se denunciaron 10.043 agresiones, casi un 20% más que el año anterior. De ellas, 1.483 fueron físicas. También apeló a mejorar la relación médico/paciente y que la ciudadanía reciba educación para la salud.

Educación y respeto frente a crispación

La alcaldesa, Amparo Marco, hizo referencia al aumento de la crispación social, no solo en el ámbito sanitario sino en todos los frentes. "No sé si los políticos no contribuimos también a aumentar la crispación", señaló, reivindicando el respeto al adversario y a las personas que tienen otras ideas, otro color. Apeló a educar en el respeto y quiso poner en valor la labor de los sanitarios en pandemia y, en general, su gran profesionalidad. También quiso poner en valor la figura del desaparecido expresidente del colegio de médicos, José María Breva. Asimismo, destacó a la actual presidenta como una de las mujeres valientes al frente de organismos que dan pasos al frente y son referentes de que la igualdad es posible.

Colegio de médicos

La presidenta del colegio de médicos, Eva Suárez, señaló que es un hecho que nos preocupa y ocupa y buscamos soluciones. «Esta jornada busca concienciar sobre el grave problema de que los pacientes usen la violencia física contra aquellos que estamos para cuidarles», añadió. "Las agresiones del tipo que sean son condenables y repudiables porque rompen el principio de la práctica médica, basada en la confianza y el diálogo entre el médico y paciente", aseveró.

Fiscalía

Por su parte la fiscal jefe, María Díaz, se refirió a los principios que deben regir la actuación de la fiscalía y de los miembros del sistema judicial, como el principio de legalidad, de intervención mínima y de finalidad de la pena, señalando que tienen la posibilidad de sancionar a través del derecho administrativo y penal pero que no se puede sancionar por ambos. Señaló que el administrativo contempla multas de 601 a 30.000 euros por infracciones graves como desórdenes en establecimientos públicos, obstrucción a empleado público en el ejercicio de sus funciones o intrusión en instalaciones donde se presten servicios básicos a la comunidad", apuntó. Ahora, bien, cuando los hechos son graves, dijo, hay que acudir y siempre a la penal, por las consecuencias de antecedentes, control y medidas de seguridad. También señaló que las cuotas de las multas en las sentencias penales vienen establecidas por la capacidad económica del condenado y que han llegado a ser de 500 euros día mientras que los días no varía. Aunque admitió que lo habitual son seis euros.