Refugiados ucranianos en Castellón: «Mi hijo quiere volver, esperamos poder hacerlo»

La provincia de Castellón se ha convertido en una de las zonas de España más solidarias a la hora de acoger a refugiados ucranianos. En concreto, según datos facilitados por el Ministerio del Interior, en la provincia se han otorgado 2.540 solicitudes de protección temporal, aunque el Gobierno central desconoce de estas personas cuántas han regresado a su país.

Tetiana Alkhovitska salió con su hijo de seis años y con su padre huyendo de Irpin, una ciudad que en la memoria de muchos quedó plasmada por la imagen que se hizo viral de la población refugiándose debajo de un puente derribado por los rusos. Su destino fue Castellón, a la que le unía una relación profesional a través del sector cerámico, en el cual pronto encontró trabajo porque se defiende en español. En concreto, desde abril está trabajando en la empresa cerámica Tencer de Cabanes, aunque vive en Borriol en una casa que le cedieron gratuitamente. «Mi hijo quiere volver, esperemos que en unos tres o cinco años podamos hacerlo. Los niños lo pasan muy mal, los adultos entendemos mejor la situación y hacemos por sobrevivir», señala, mientras recuerda que allí sigue parte de su familia. «Pasé meses llorando, ya no me quedan lágrimas».

«No hay palabras para explicar lo que se siente, no comía y no podía ni hablar»

Vivió durante unos años en Peñíscola hasta que decidió regresar a Ucrania, con su marido, que es español, para estar en su tierra cerca de su familia, especialmente de sus padres ya mayores. Estar ahora lejos de ellos es la mayor pena que Maryna Kamyshova tiene tras haber abandonado Ucrania y terminar viviendo en Castelló, tras un periplo por Barcelona y Vinaròs. Vivía en Kremenchuk, ciudad que algunos recordaran porque fue sobre la que Rusia lanzó un misil matando a civiles en un centro comercial. «No hay palabras para explicar lo que se siente, estaba asustada, no comía y no podía ni hablar. No entraba en mi cabeza que nos estuvieran atacando», recuerda, mientras explica la odisea para venir a España, donde su marido percibe un pensión con la que ahora viven. «No pedimos ayuda, porque hay refugiados sin nada», afirma.

«Quiero volver a casa, pero es importante sentirse seguro y en Ucrania no lo estamos»

Anastasya decidió salir de Leópolis con su hija de 12 años, a pesar de que esta ciudad está cerca de la frontera con Polonia y lejos del frente de guerra. «No estábamos seguras allí y vinimos a Alcossebre a finales de marzo, porque encontramos un alquiler barato y creíamos que pronto volveríamos a casa», señala, al tiempo que explica que hace pulseras y otras artesanías para recaudar fondos con los que ayudar a los refugiados. Ahora está aprendiendo español para poder integrarse mejor. «Quiero volver a casa, pero es importante sentirse seguro y allí no lo estamos», narra con emoción esta mujer luchadora como todas las que han llegado buscando un futuro mejor para sus hijos. «Estamos orando por la paz y buscando opciones sobre qué hacer», indica. Confía en que el apoyo de Europa permita a Ucrania tener un futuro esperanzador.