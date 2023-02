La Fiesta de las Paellas volvió este viernes al campus de la Universitat Jaume I, por primera vez desde el 2020. Y había ganas, muchas ganas. Más de 8.000 estudiantes de la UJI disfrutaron de la jornada en la que hubo mucha música y diversión, pero también cierto disgusto por impedirse la entrada de alcohol al recinto.

Muchos optaron por almorzar en los bares del entorno de la UJI para hacer boca. Los universitarios debían aguardar en la cola y pasar un cacheo antes de entrar en el recinto. Ya dentro, sobre el escenario, la música caldeaba el ambiente. Y ellos lo daban todo bailando.

Ganas de paellas

El ingenio volvió a hacerse patente en los mensajes que lucían en las camisetas los alumnos de cada titulación. «El software es como el sexo, mejor si es libre o gratis», llevaba un grupo de primero de Informática, que disfrutaba de una paella que tenía un aspecto fabuloso. El artista era Manuel Guía, quien confesaba que era su primera paella a leña. ¿El truco? "Llamar a la abuela la víspera", señalaba. ¿Teníais ganas de Paellas? "Muchísimo", apuntaban. Eso sí, lamentaban las restricciones en cuanto al alcohol. "Somos mayores y sabemos dónde están los límites", apuntaba Guía.

Paellas muy guays

También disfrutaban de su paella Valentina Paez, Joan Cerezuela, Claudia Vílchez, Marisol Gómez, Paula Cano, Nicolás Motilla y Ana Chova, alumnos de primero de Medicina. Quién fuera mitosis para partirte en dos era el lema de su elástica. ¿Qué os parecen las paellas? "Muy guays", señalaban, aunque se quejaban de la cola para entrar. También lamentaban no tener un croquis para saber dónde estaba el punto violeta.

Ambiente y amigos

"La música, el ambiente, el estar aquí con los amigos" era lo que más valoraban los alumnos de 1º de Magisterio de Primaria. Claudia Soler, Rucsandra Estefania, Mireya Torres, Pedro Pávez, Irene Ponce, Lia Gual, Anabela Vega, Ainhoa Ahicart, Estefanía Dorogea, Juan Amate de primero de Magisterio de Primaria. "Si lo nostre és ensenyar, la roba a fer la ma", rezaba su camiseta.

Primeras tras el covid

Otro grupo de Magisterio llevaba por lema "Si me das un buen meneo te apruebo hasta el recreo". Aunque eran alumnos de 3º para ellos era su primera vez después del confinamiento y tenían muchas ganas. "No las esperaba así", señalaba Belén, quien decía que eran muy guays.

Una vez al mes

"Te tragas los anuncios o eres más de escupir" era el lema de una pandilla de cuarto de Publicidad. Paz, Noemí y Sofía. "Debería haber paellas una vez al mes. Lástima que no se pueda entrar alcohol", señalaba una de ellas.

Ya tocaba

Los alumnos de Ade lucían su propuesta: "Te monto una empresa después de una noche intensa". Toni señalaba que tenía ganas de que pudieran celebrar las paellas. "Ya tocaba".

No hacía falta preguntar a los alumnos de Criminología qué carrera estudiaban: "Por tentaciones como tú hay tanto delincuente como yo".

Gastronomía

Además de paellas otros optaron por llevarse la comida de casa, con túper, bocadillo o ensalada. Mientras la mayoría se concentraba enfrente del escenario, otros optaban por bailar su propia música.

Envases reutilizables

Los jóvenes lucían en el cuello los envases reutilizables para evitar el desperdicio de plásticos. Pero aunque el alcohol estaba vetado, en los aledaños del recinto el personal de limpieza se afanaba en retirar restos reveladores: bolsas de cubitos de hielo, sangría...

Quejas en internet

A pesar del buen ambiente que reinaba en el recinto --más ordenado que en anteriores ediciones-- hubo quejas en internet por mala organización.

Las paellas de la UJI se llevan al récord a la peor organización de un evento de todo el año. La música ha estado como 7 minutos parada, es imposible tomar nada por que la barra está petada y más allá del escenario no hay nada, ni una triste charanga ni nada, todo covers pochas — Gato taronja (@TheCalet) 24 de febrero de 2023

Menos residuos

Según la UJI, ha habido menos suciedad que otros años y no ha tenido que atenderse ningún coma etílico. Sí alguna indisposición por ingesta alcohólica, alguna quemadura... No obstante, han destacado el buen comportamiento del alumnado. No se ha registrado ningún incidente que atender en el punto violeta. En cuanto a la limpieza del recinto se han registrado menos residuos que otros años.