La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN OA) ha tenido conocimiento a través del sistema de intercambio de información entre autoridades de la presencia de cacahuete en un edulcorante eritritol detectada en la Comunitat Valenciana, lanzando una alerta.

Aunque el consumo del producto por la población general "no comporta ningún riesgo", según señalan desde la Aesan, sí que puede suponerlo para aquellas personas que sean alérgicas a este fruto seco, por lo que desde el organismo recomiendan a quienes padezcan esta patología y que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares "se abstengan de consumirlo".

La alerta trasladada este sábado, según concreta, surge del autocontrol de la propia empresa, "que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes y clientes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros", pues el cacahuete no está detallado en el etiquetado del producto.

Tal y como detallan desde Aesan, los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: EDULCORANTE ERITRITOL

Marca/comercial: ORINOCO

Envase de 250 g

Números de lotes Doy-Ery240123 / Doy-Ery 250123

Fecha de caducidad 31/01/25 para ambos lotes.

Más casos

El año pasado se produjo un episodio similar, con una alerta relativa a la presencia de proteína de cacahuete en la lecitina de soja en casi un centenar de productos elaborados con chocolate por once marcas, sin que esta circunstancia se advirtiera en el etiquetado.

Entonces se advirtió que casi un centenar de productos elaborados con chocolate, tanto tabletas, como chocolatinas, figuras -con forma de monedas, paraguas, lápices- de once marcas sufrían esta circunstancia.