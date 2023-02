Los organizadores lo han descrito como "un éxito total", con más de 2.000 participantes. Se trata de la manifestación más multitudinaria de los últimos años en un pueblo de las zonas rurales, donde se ha volcado toda la sociedad civil y política. Así valoran el acto de hoy a les Coves de Vinromà las entidades organizadoras, la asociación Nostra terra y la Coordinadora Valenciana por una Ubicación Racional de las Energías Renovables. Pero no han sido las únicas, puesto que la acción de este domingo se enmarca en una campaña de visibilización del mundo rural frente a numerosos proyectos de energías renovables que hay previstos en la Comunitat Valenciana.

Así, el lema principal de las Cuevas del No a Magda se ha visto acompañado otros como el de No a la MAT, Destruir nuestros ecosistemas no es luchar contra el cambio climático, La tierra no se vende, la tierra se defiende o Stop/Stop macrorrenovables, otro futuro es posible.

Más de una decena de entidades en defensa del territorio, provenientes de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana, han hecho acto de presencia en la manifestación de les Coves, además de vecinos y vecinas de los pueblos próximos a la población, algunos de ellos como Benlloc también afectados por el macroproyecto Magda. Igualmente, ha habido una numerosa participación de representantes políticos de formaciones como Compromís, PSPV-PSOE y PP, y con la presencia de cargos electos como diputados provinciales, senadores y alcaldes de pueblos vecinos, y todos los regidores a la oposición en el Ayuntamiento de les Coves.

La manifestación ha recorrido en medio de un ambiente lúdico las principales calles del pueblo, para finalizar en la plaza España, donde se han llevado a cabo las lecturas de los manifiestos.

"El modelo nos empobrece"

Jesús Broch, portavoz de la Coordinadora Valenciana por una Ubicación racional de las energías renovables, ha animado a continuar la lucha contra el que ha denominado “un modelo depredador del territorio”. Por su parte, el presidente de Nostra terra, Miguel Ángel Rodrigo, ha cargado contra los gobernantes “que están favoreciendo, con sus decisiones y con nuestros impuestos, un modelo que nos empobrece y nos deja indefensos en manos de inversores privados que solo velan por sus intereses económicos”. Carme Barreda, representando de Nostra terra, ha continuado el acto recordando que el equipo de gobierno municipal en les Coves no se ha situado junto a los vecinos, tal y como han hecho casi todos los alcaldes del resto de municipios, sino que con los hechos demuestra que se ha posicionado desde el primer día a favor de la empresa promotora de Magda.

Barreda ha reclamado que se pare el proyecto concreto, pero también ha pedido “la paralización urgente del modelo planteado por el gobierno central hasta que se encuentre un modelo que sea energéticamente eficiente y que respete los ecosistemas”, y ha añadido: “Pedimos que se apliquen las directivas europeas que prioricen las comunidades energéticas, poniendo la energía en manos de las personas y minimizando los impactos socioambientales” .

El acto ha concluido con la participación de un grupo de niños que también ha querido leer unas frases que se resumían en “Los niños y niñas también volamos un futuro para nuestros pueblos”.

Próxima cita en Monóvar

La manifestación de hoy en les Coves se enmarca en la campaña de acciones para visibilizar la carencia de protección del mundo rural frente a estos macroproyectos. El pasado 20 de enero la ciudad de València fue escenario de una manifestación que, con el lema Renovables sí, pero no a cualquier precio aglutinó centenares de ciudadanos y agrupaciones. Y después de la de este domingo, ha sido convocada otra movilización para el próximo 4 de marzo en Monóvar (Vinalopó) en protesta por una macroplanta fotovoltaica proyectada en este municipio. Y ya en el mes de marzo, el día 25, las movilizaciones se trasladarán a Cinctorres, donde hay prevista otra manifestación de la plataforma No a la MAT también junto con la coordinadora.