Máxima tensión: Las negociaciones para parar la huelga de médicos caen en punto muerto

A pesar de que las posturas parecían cada vez más cerca, las negociaciones entre el sindicato médico CESM-CV y la Conselleria de Sanitat han caído en punto muerto a solo cinco días de la convocatoria de huelga. Y es que, si no ocurre lo que sería un desenlace feliz imprevisto, cerca de 2.500 facultativos de la provincia de Castellón, tanto de atención primaria como hospitalaria, están llamados el próximo lunes a secundar un paro que hace años que no se convoca en la sanidad valenciana.

El tiempo apremia, después de que CESM-CV decidiera desconvocar la huelga, prevista inicialmente en el mes de enero debido a la presión asistencial que había por el incremento de casos de virus respiratorios, y se diera de plazo hasta marzo, casi dos meses, para llegar a un acuerdo con el departamento de Miguel Mínguez. La máxima tensión entre las dos partes se ha manifestado este martes con varios comunicados cruzados. Tras seis reuniones las aguas están revueltas.

El primero en lanzar una especie de ultimátum fue CESM-CV a primera hora de la mañana, quien aseguró que mantenía la convocatoria de huelga para los días 6 de marzo, 3 de abril y 8 de mayo ante "la negativa" de la Conselleria a atender sus reivindicaciones que, a su juicio, "deja claro su desprecio" al colectivo de médicos. El sindicato asegura que sigue "sin una oferta clara y sin plasmar en papel lo que se habla y consensua". Además, sugiere que la "táctica" empleada por Sanitat es "esperar a que nos cansemos y demos la batalla por perdida , como si no hubiera pasado nada en los últimos años tras la pandemia y todo funcionara a la perfección".

Limitar agendas o aumentos salariales

Los convocantes de la huelga recuerdan que han planteado reivindicaciones básicas como limitar el número de pacientes por médico en su consulta, que ha sido aceptada "en todas las comunidades", que ningún médico se vea obligado a estar la mitad del mes de guardia localizada o que se le obligue a hacer más de tras guardias presenciales porque no se ha dotado de plantilla de médicos con el número mínimo para dar servicio. También critican que la única mejora salarial propuesta suponga incrementos de 1,5 euros por la hora de guardia.

La Conselleria de Sanitat da por rotas las negociaciones

Las afirmaciones del sindicato fueron interpretadas por Sanitat como una "ruptura unilateral" de las negociaciones para evitar la huelga, al tiempo que insistió en que mantiene su disposición a negociar, "una postura más responsable y útil para la ciudadanía en estos momentos". Según la Conselleria, se han realizado "avances muy relevantes" durante el proceso negociador, al haberse "cerrado acuerdos de peso que se han pactado en otras comunidades autónomas".

Réplica del sindicato médico

Tras la respuesta del departamento de Miguel Mínguez, el sindicato médico replicó que ellos "no han roto las negociaciones". "Hemos sido pacientes esperando una propuesta que, tras 15 días y haberse comprometido a enviárnosla en menos de una semana, no se nos ha hecho llegar, pese a nuestra insistencia y llamadas sin respuesta. Recordemos que tras la última propuesta que envió la Conselleria (inaceptable en bastantes puntos) nosotros enviamos una contra propuesta en 24 horas, de la que solo hemos recibido la callada por respuesta, por lo que únicamente podemos interpretar que es la Administración quién no quiere alcanzar ningún acuerdo con los médicos", apuntan.

"Solo tienen que llamarnos que acudiremos, pero mientras no lo hagan, evidentemente no podremos sentarnos a dialogar", insisten.