José María de Diego Muñiz es un apasionado de la lingüística y la gramática, pero entre todos los idiomas que ha estudiado se ha especializado en uno que muy pocos pueden presumir de conocer. De hecho, en Castellón probablemente solo él es capaz de escribirlo e incluso hablarlo: Se trata del egipcio antiguo. Después de estudiar Filología en el CUC, precursor de la actual UJI, se apasionó por esta lengua, llegando a dar clases de la misma y a estudiarla en profundidad: «Creo que tengo todos los textos que se han descubierto de la época».

La pasión de José María por el Egipto antiguo se retrotrae casi a los tiempos de cuna: «Mi madre me contaba de niño la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y de la piedra Rosetta, y me despertó la curiosidad. Casi sin estudios era una apasionada de la egiptología y a mí, más que por las momias, que nunca me han gustado, me dio por estudiar su lengua». Años después, ya en la universidad, su interés más que menguar fue en aumento: «En el CUC tuve unos profesores buenísimos y mis compañeros me trajeron de Oxford un manual de egipcio antiguo. Como no estaba muy bien explicado me propuse hacerlo mejor».

Pionero entre egiptólogos

El hoy profesor se puso entonces manos a la obra y fruto de sus horas de estudio se ha convertido en todo un docto en la materia: «Por desgracia no somos muchos los que conocemos este idioma y muchos de los que lo conocen vienen de la rama de la historia, no de la lingüística, por lo que tienen lagunas gramaticales».

Recuerda que fue haciéndose un nombre hasta que tuvo suficientes conocimientos como para enseñarlos en una clase: «Comencé en los 90, cuando este mundo en España estaba en pañales. De hecho algunos se atrevían a decir que la historia empezaba en Grecia. Se atrevían mucho…».

Su pasión por Egipto es tal que su mujer también es egipcia, en concreto copta -la minoría cristiana-, y ha acudido en seis ocasiones al país, pues tiene incluso casa en el Cairo: «Me gustaría ir más. Además la mayoría de las visitas han sido más por motivos amorosos que profesionales, pero los filólogos no necesitamos estudiar tanto sobre el terreno como los arqueólogos».

Precisamente el copto jugó un papel clave a la hora de conocer la lengua de los faraones. Así lo explica: «Champollion sabía copto, que fue lo que le ayudó a descifrar la Piedra Rosetta. Sin él igual estaríamos como con el íbero, que aún no conocemos su significado». No oculta el castellonense que la ausencia de hablantes dificulta mucho estudiar un idioma: «Es un proceso largo que se basa en traducciones porque por suerte o por desgracia las momias no hablan. Ahora el conocimiento es amplio, pero aún se sigue puliendo».

Le preguntamos a José María si sería capaz de hablar y entender el lenguaje de los jeroglíficos. Esto responde: «Si viniera Tutankamón y me hablara, algo pillaría. Participé en un proyecto interesante en el que me pidieron que intentara reconstruir cómo sonaba y cómo se pronunciaba. Es difícil porque ellos solo escribían las consonantes como pasa con el árabe y el hebreo, por lo que para cinco o seis palabras tardaba una semana». Sí añade que los hay de más osados: «En Internet hay de todo porque está abierto a todo el mundo. A mí me ayuda a descubrir nuevos textos o informaciones, pero también hay vídeos o textos que son para echarse las manos a la cabeza. En concreto algunos que explican cómo hablaban los egipcios que no pueden ser más desastrosos».