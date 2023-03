Castelló comença el Març de Dones amb l’inici de la campanya de sensibilització ciutadana Perquè competir si ens podem unir a autobusos i cartells publicitaris del mobiliari urbà Per un Castelló Soror el 8M. La Regidoria de Feminisme de l’Ajuntament de Castelló ha tancat una vintena d’activitats al voltant del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, que sumen formació, música, cinema, teatre, art, tallers, esport no competitiu i on s’emmarca l’acte institucional en què s’entregarà a Eva Alcón el Premi Olímpia 2023 i es lliuraran els guardons de la 30ª edició del Concurs Relats de Dones.

Lluita femenista La regidora de Feminisme, Verònica Ruiz, destaca que «cal visibilitzar cada dia la lluita feminista i per a aquest mes de març s’ha elaborat una programació que mostrarà que el feminisme és l’única eina que trenca amb rols de gènere i erradica les desigualtats socials». Ruiz assenyala tanmateix que cal «visibilitzar la força de la unió de les dones, unes dones que cada dia realitzem un treball imprescindible i que no es pot parar». L’Escola d’Igualtat, que va començar el passat 28 de febrer i es perllongarà fins el 30 de març al Menador Espai Cultural, cada dimarts i dijous a la vesprada, amb inscripció gratuïta, marcà l’inici de l’agenda del 8-M a Castelló, amb 20 hores de formació en igualtat de dones i homes dirigides a la ciutadania en vuit mòduls que obri el dedicat a El sistema sexe-gènere. Taula rodona Ahir, 2 de març, es va celebrar, a les 18.00 hores, al Menador, la taula rodona sobre La imatge de les dones a la literatura i les xarxes socials, que impartiren, en mode de conversa, Consol Aguilar, que va parlar sobre Gènere i literatura infantojuvenil; Maria Medina-Vicent, que va abordar Disrupcions narratives en la representació de les dones al cinema’; i Silvia Gas Barrachina, que va analitzar els discursos de les dones joves amb Feminismes i TikTok: una possible aliança?. El 9 de març, també en clau formativa, s’ha agendat el taller El potencial feminista del mem, on s’experimentarà amb imatges i textos per a construir mems amb perspectiva feminista. A la 17ª Cursa de les Dones, que es celebrarà este diumenge, 5 de març, a les 11.00 hores, des del Passadís de les Arts, es suma una programació cultural, amb l’itinerari Dones immortals, eixe mateix diumenge a les 10.00 hores al cementiri de Sant Josep, organitzat pel Museu de la Ciutat; i tota una proposta musical emmarcada en el cicle Los lunes, concierto, que sonarà en clau de dones, i que començarà amb el Duo Suggia i les Veus de dones, el dilluns 6 de març, a les 19.00 hores, al Reial Casino Antic, amb entrada lliure, on es podrà gaudir, tanmateix, el dia 20 del duo de Margarita Fernández i Victòria Alemany amb Les chemis de l’amour; i el 27, les Douces Melodies amb arpa i soprano. El Museu de la Ciutat El Museu de la Ciutat (MUCC) ha preparat una jornada especial del seu cicle Elles habiten la ciutat, per a la vesprada del dijous 9, amb l’experiència de diferents dones en la vida social i productiva de la ciutat. Serà al Museu d’Etnologia del carrer Cavallers, a las 19.00 hores. En clau teatral, la companyia de teatre La Ravalera presentarà el 9 de març al Teatre del Raval Rafa Lloret la seua nova obra Passos lleugers, on arrepleguen els testimonis reals de moltes dones compilats per l’escriptora Dacia Maraini, mentre que el 22 de març, la companyia Pho Teatre presentarà l’espectacle multimèdia El/La, a les 20.00 hores, a l’Auditori. Al Raval, es projectarà, el 29 de març, la pel·lícula El despertar de las hormigas, a les 18.30 hores, amb entrada gratuïta i col·loqui posterior. Una exposició urbana permetrà visibilitzar a partir del 27 de març a la façana del Mercat imatges sorgides del taller de fotografia participativa realitzat per dones víctimes de violència masclista on Elles parlen.