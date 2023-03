El colegio de Enfermería de Castellón ha inaugurado este viernes unas aulas de simulación y una consulta clínica pioneras en España y una sala de consultas en un acto que ha contado con la asistencia del conseller de Sanitat, Miguel Mínguez.

150 metros cuadrados útiles

Las instalaciones cuentan con más de 150 metros cuadrados útiles que albergan dos aulas de RCP (básica y avanzada), un quirófano de cirugía menor, una consulta de enfermería y un aula de formación y se destinarán a la realización de cursos con la última tecnología de formación. Asimismo, cuentan con una consulta de Enfermería. "Vamos a hacer un protocolo válido para toda España sobre lo que puede y debe hacer un enfermero en una consulta de Atención Primaria, señaló.

"Estas instalaciones cuentan con todos los requisitos para atender niños y adultos, y reúnen en excelencia la posibilidad de formación en cirugía menor y reanimación. Es un espacio que ofrece mejorar la formación no sólo a Enfermería, sino también a otras profesiones sanitarias”, señaló el presidente del órgano, Francisco Javier Pareja.

Quirófano de cirugía menor

Pareja, ha explicado que las instalaciones disponen de un quirófano de simulación conectado con últimos avances para que quien está operando pueda transmitir en otra sala a los alumnos lo que se está haciendo. La pantalla de alta resolución permite al profesor que está realizando la cirugía menor mostrar los planos de la intervención que se está realizando. "Vamos a instaurar un curso de cirugía menor para enfermería y médicos", señaló. También dispone de estabilizador, monitores así como dispositivo de intervención en caso de emergencia.

Salas de RCP

También dispone de una sala de simulación de RCP avanzada y básica. Así, cuenta con maniquíes de simulación que se pueden conectar al monitor y medir las constantes viales, emulando a un ser humano. "Con ellos nuestros profesionales vamos a aprender cómo enfrontarnos a esas situaciones tan críticas y nos vamos a entrenar", señala. Hay una sala de adultos y otra pediátrica separadas por paneles totalmente insonorizadas pero que puede flexibilizarse y unirse en una. Pareja confía en que las instalaciones en menos de un mes puedan estar activos.

Además hay cámaras incorporadas que permiten ver desde otra sala lo que se trabaja en las aulas. Desde el aula, con cascos van a poder interactuar. En el aula de formación los alumnos pueden ver desde una pantalla cada uno de los espacios.

Consulta de enfermería

"Pedimos a la Conselleria que nos diera la opción de que esto pudiera ser una consulta para atender al público más vulnerable, con más dificultad de acceder a los servicios sanitarios a través de acuerdos con oenegés. Hemos ofrecido esta posibilidad al conseller porque estamos dados de alta como clínica, no solo como aula de formación para poder atender a los pacientes", señaló.

Apuesta por la formación

Pareja reivindicó este espacio como una apuesta para “todos los profesionales enfermeros. El objetivo es que la formación sea cada vez más puntera y a la altura de las necesidades de la población. También sirve para reivindicar el papel cada vez más importante de la Enfermería dentro de las Ciencias de la Salud”.

Una legislación para enfermería

"Hay que legislar para la enfermería, porque en la actualidad no la tiene. Estamos haciendo las cosas todavía como ayudantes del médico. No lo somos. Somos compañeros de facultad. Tenemos nuestra parcela y tenemos que ser un equipo. Tenemos una enfermería muy bien formada y preparada. Somos grado universitario. No hay distinción de la clínica que dan en Enfermería y en Medicina. Se da una enseñanza de calidad, de garantía y el usuario puede estar muy tranquilo de que un enfermero le haga una valoración o le dé una visión completa de su problema", apuntó Pareja.