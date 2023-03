Los médicos y pediatras de Castellón presionan para frenar in extremis la huelga

La huelga de médicos convocada el próximo lunes en la sanidad valenciana parece no tener ya marcha atrás si no hay un cambio de planes imprevisto en el último momento. Las posturas entre el sindicato médico CESM-CV y la Conselleria de Sanitat siguen enfrentadas y todo apunta a que no habrá una aproximación que permita a ambas partes retomar el diálogo en la mesa de negociación. Dada la actual coyuntura, colegios profesionales, como el de Castellón, y sociedades científicas han presionado al departamento de Miguel Mínguez para frenar el paro in extremis.

Y es que una cadena de desencuentros e interpretaciones sobre las reclamaciones planteadas por el principal sindicato médico han ido en escalada en los últimos días, tras haberse celebrado seis reuniones sin acuerdo desde que se pospuso la huelga prevista el pasado mes de enero. Por tanto, en caso de que no ocurra una especie de milagro, la huelga a la que están llamados cerca de 2.500 médicos de Castellón, según CESM-CV, será una realidad, especialmente, teniendo en cuenta que la Conselleria de Sanitat ya ha empezado a informar a los centros sobre los servicios mínimos para garantizar el derecho de asistencia sanitaria a los pacientes valencianos. Estas son las reivindicaciones de los médicos de Castellón para parar la huelga El Colegio de Médicos de Castellón urge a Sanitat a negociar y resolver los problemas Así, el Colegio Oficial de Médicos de Castellón ha urgido a la Conselleria a negociar para evitar «los paros que perjudicarán tanto a los profesionales como a los pacientes». Además, instó a Sanitat a resolver «sin más demoras» los problemas del sistema que han llevado a la convocatoria. La entidad castellonense ha lamentado que no se haya logrado un acuerdo «pese al aumento de la presión asistencial que desemboca en la sobrecarga permanente de las consultas, a la que se suma la falta de médicos». La entidad colegial comparte las demandas de los convocantes, en el sentido de que es «imprescindible reforzar las plantillas en todos los niveles asistenciales ante las demoras y listas de espera que se generan». Desde la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comuntiaria mostraron su apoyo a «las medidas lícitas de movilización y concienciación sobre la problemática». En esta misma línea, las sociedades científicas de pediatría de la Comunitat pidieron a Mínguez «no escatimar esfuerzos» para desbloquear la convocatoria. Mesa sectorial CESM-CV y Sanitat sí se verán este viernes las caras, pero será en la mesa sectorial convocada con el resto de sindicatos para abordar mejoras para sanitarios a las que el departamento de Mínguez se comprometió justo antes del día de Nochebuena. Una convocatoria que el sindicato médico ve con recelo al considerar que la Conselleria quiere mostrar una imagen de unidad en medio de todo el conflicto con los otros sindicatos, los cuales ya anunciaron que no secundarían el paro. La sanidad se apacigua ante las promesas de mejoras laborales en Castellón Por su parte, desde Sanitat no se pronunciaron este pasado jueves sobre si tienen previsto retomar el diálogo que evite la huelga del lunes.