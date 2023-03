La plaza de las Aulas de Castelló acoge este jueves y viernes el evento de donación de sangre Súmate a salvar vidas. Tú También Cuentas. En él participa el Centro de Transfusión de de la Comunitat Valenciana en Castellón, Cruz Roja de Castellón, el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón y el Área de Seguridad Pública y Emergencias Municipal del Ayuntamiento de Castelló.

Cuesta poco y ayuda mucho

Agustín Rocamora fue uno de los primeros que se animó a colaborar. "Yo soy de Alicante y estoy aquí por trabajo. Me he enterado de que venían aquí y por eso he venido", señalaba Agustín minutos después de la donación. "Siempre que se pueda y la salud lo permita es algo que cuesta bastante poco y puede ayudar mucho", señalaba este alicantino, que dona 2 o 3 veces al año.

No hay que tener miedo

Harnik es un joven ucraniano que también decidió contribuir a la causa. Donante de sangre habitual, "empecé hace diez años cuando estaba estudiando la carrera", señalaba. "He venido a colaborar a montar la carpa de Cruz Roja y he decidido donar porque hacía medio año que no lo hacía", apuntaba. "No hay que tener miedo, no duele y son solo 20 minutos. Hay que donar, no cuesta nada y puedes salvar alguien. Además, creo que es saludable", añadía.

Dar ejemplo

El diputado de Bomberos Abel Ibáñez, quiso sumarse también. "Estoy aquí aparte de para colaborar donando, hacer un llamamiento a la gente a que venga a sumarse a salvar vidas, como lo hacen los cuerpos de Emergencias y Seguridad que están representados en las Aulas", señaló. El presidente de Diputación, José Martí, también acudió a apoyar la iniciativa.

Fundamentales para salvar vidas

Y es que, como explica Virginia Callao, directora del centro de transfusiones de Castellón, la campaña refleja cómo en la cadena de ayuda son fundamentales cuerpos de bomberos, Cruz Roja, Policía, Agentes de Movilidad o Protección Civil, pero el donante de sangre es vital para salvar vidas. "Queremos hacer partícipe a los donantes de esa cadena de solidaridad que es salvar vidas. Tenemos la ilusión de conseguir 200 donantes entre los dos días", apuntó.

Bombers de Diputación

En ese sentido, desde Bombers de Diputación asisten dos mandos y cinco bomberos cada día. "Venimos de forma altruista para promover la donación de sangre", señalaba Toni Hernández, cabo del parque de Nules. En las Aulas se puede visitar la unidad de mando y comunicaciones, que trabaja cuando hay grandes catástrofes o incendios para coordinar el operativo. "Hemos traído también los trajes por si algún niño quiere ver cómo va equipado un bombero, con el equipo de respiración, máscara, casco, botas, chaquetón...", agregaba.

Protección Civil

Por su parte, también participan 8 efectivos de Protección Civil, que dan a conocer el servicio que prestan así como la campaña Protección Civil y Bomberos de Diputación de prevención de incendios domésticos y a nivel infantil, donde se puede visualizar un vídeo en una carpa, señalaba Marcos Náger.

Cruz Roja

También se ha sumado a la iniciativa entre 20 y 25 voluntarios de Cruz Roja. Así, por ejemplo, la sección de Cruz Roja juventud promueve actividades para los más pequeños, mientras sus progenitores donan sangre. También del área de salud, colaborando con el Centro de Transfusiones para informar al ciudadano sobre los requisitos para la donación y romper mitos. Asimismo, del área de socorros ha acudido un Soporte Vital Básico de forma preventiva. También ha traído un centro de operaciones móvil. Vicente Oliver, responsable del área de Socorros de Nules, explica que "esta plataforma nos ayuda a gestionar bien grandes preventivos, emergencias, para propiciar una buena coordinación entre nosotros y otros cuerpos". "Está dotado vía satélite, cobertura 4G, tenemos una oficina donde podemos trabajar con aplicaciones con coordinación vía emisora con canal digital", añadió.

❤️Donar sangre es un acto de solidaridad y generosidad que puede salvar vidas, y en el que #TúTambiénCuentas



👉Te esperamos el 2 y 3 de marzo en Castelló, junto a @BombersDipcas @AreaSeguridadCS @GVAdonasang



ℹ️ Con actividades también para l@s más pequeñ@s pic.twitter.com/MAYRDhUHPr — Cruz Roja Castellón (@CruzRojaCS) 1 de marzo de 2023

Los cuatro requisitos

El centro de Transfusiones ha traído sus equipos móviles con siete enfermeros, dos médicos, dos celadores, dos conductores y dos auxiliares. Callao explicó los requisitos para donar: tener 18 años, pesar más de 50 kilos, estar bien de salud y no acudir en ayunas. En caso de dudas, sobre medicación, enfermedad, se puede consultar con el personal sanitario. El año pasado se realizaron 18.131 donaciones en Castellón. "Este año hemos empezado bien y el estoc está normal, aunque en el límite inferior, por lo que la colecta de estos días será un impulso muy bueno para poder remontar y asegurar que ningún paciente quede sin sangre". Cada día se precisan de 65 a 70 unidades en Castellón.

Cuándo donar

El horario será de 16.30 h a 20.20 h, y está abierta a cualquier persona que desee donar sangre, así como a un público familiar que quiera informarse en compañía de los más pequeños.