EnerHi propone que la mitad de la inversión pública para hidrógeno verde se quede en el interior de Castellón

El futuro será renovable o no será y Castelló necesita más de 3.000 megavatios (MW) de energías limpias para llevar a cabo proyectos como la producción de hidrógeno verde, anunciada esta semana por bp, o la gigafactoría de baterías que Volkswagen construirá en Sagunt y que van a suponer una inversión de más de 5.000 millones de euros y miles de puestos de trabajo. El grupo EnerHi propone que las inversiones y la energía producida se quede en los municipios de interior desde los que se obtiene, y anuncia que promoverá plantas de producción de hidrógeno en los polígonos industriales de esas localidades.

Así, y según afirma la compañía, los proyectos de instalaciones de renovables y de producción de hidrógeno verde en el propio territorio de Castellón, así como los impulsados por EnerHi permitirán a la provincia «avanzar en la descarbonización y en el desarrollo de proyectos estratégicos».

La firma energética insiste en que solo mediante el impulso a los nuevos proyectos de energías limpias y comprometidas con el territorio, como las que EnerHi está impulsando en la provincia, «se podrá garantizar la soberanía energética y no depender de otras comunidades autónomas para el desarrollo de iniciativas tan importantes como la producción de hidrógeno verde en bp» que necesitará 3.000 MW para su elaboración. «Sin las instalaciones de renovables necesarias, Castellón perderá la oportunidad de convertirse en un Hub Europeo del Hidrógeno Verde», defiende Antoni Llorens, CEO de la compañía.

Llorens asegura que, «sin un impulso político y un consenso social a las instalaciones de renovables no se podrán acometer inversiones como la que planea bp», por lo que solicita a los responsables públicos «dar un paso adelante en el liderazgo de proyectos energéticos sostenibles de verdad para la provincia. El presente y el futuro de las azulejeras, de la producción de hidrógeno verde, del aeropuerto o de la planta de baterías no será si no es con instalaciones renovables», avisa Llorens . Es más, asegura que «no es coherente decir que se apoya decididamente un proyecto como el de producción de hidrógeno verde y, después, encabezar una manifestación contra las renovables. Sin ellas, el primero no será posible».

Cartas a los alcaldes

EnerHi defiende que al menos la mitad de la inversión pública que se destine a estos proyectos (vía fondos europeos o ayudas de la Generalitat) se dedique a iniciativas en el interior de la provincia, donde pasa el H2 MED (el gasoducto que transportará hidrógeno desde la refinería del Grau al norte de Europa) y las líneas de alta tensión. «Así, el empleo y la energía producida por las renovables se quedará donde se genera con las instalaciones previstas», defiende.

Llorens anuncia que la compañía va a enviar cartas a todos los alcaldes del interior donde pasa el H2 MED y donde se instalarán proyectos de renovables «informándoles de la posibilidad de instalar electrolizadores (aparato que permite producir hidrógeno) en los polígonos industriales».

En la misma línea, EnerHy tiene previsto remitir una carta a los grupos de les Corts pidiendo la creación de un fondo (al que aportaría capital las empresas que desarrollan renovables) y que servirá para reducir los costes de la energía en esos municipios.