Procedente de la provincia de Castellón, Juan Vicente Bono asumió la semana pasada el decanato del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana tras la dimisión de Nieves Romero (primera decana de la historia) por motivos personales. Bono asume de esta forma una responsabilidad en València, después de ser una figura destacada en Castellón. Es el presidente desde hace unas semanas del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-Aice) y, desde hace años, de la asociación de empresas de maquinaria cerámica (Asebec) alerta de la falta de política industrial de los sucesivos gobiernos de España y advierte de que la infraelectrificación de la Comunidad Valenciana complica el despegue del coche eléctrico.

¿Faltan ingenieros industriales en la Comunitat Valenciana?

Es muy complicado encontrar un ingeniero industrial. Somos cerca de 5.000 ingenieros en la Comunitat Valenciana y tenemos pleno empleo. Los universitarios que terminan se colocan rápidamente. El otro día en Castelló hicimos una entrega de diplomas a los que acaban de terminar la carrera y solo vinieron 10 porque el resto estaba liado con el trabajo. Es una carrera con una empleabilidad muy alta. La mayoría trabaja en la industria, que es un motor de empleos estables y de calidad.

¿Están bien pagados o para ganar dinero se tienen que ver obligados a marcharse a Madrid, Barcelona o al extranjero?

Aquí hay una demanda alta, no hace falta salir. La Comunitat Valenciana tiene industria con valor añadido. Un joven cuando empieza puede cobrar unos 2.000 euros netos, que es lo mínimo que paga la industria. Nuestro perfil de ingeniero industrial es transversal porque tocamos muchas materias y nuestra visión es muy amplia. Muchos acaban en puestos de dirección y ahí ya sí se produce un salto económico alto.

¿Qué impacto va a tener en la profesión el desembarco de la compañía Volkswagen?

Para la actual industria será un problema porque le va a quitar muchos ingenieros. Son 3.500 puestos de trabajo directos nuevos, que se van a tener que nutrir de lo que hay. Yo creo que va a atraer mucha mano de obra de toda España. Además, está la electrificación de la planta de Ford y el crecimiento de la industria auxiliar. La consecuencia es que subirán los salarios. Siempre que hay una mejora industrial, los salarios suben porque los ingenieros están más cotizados. Al final los ingenieros son los que realmente piensan, diseñan y organizan la parte industrial.

¿Cómo ha cambiado la profesión en los últimos tiempos?

Antes había pocos ingenieros. Muchos se autoempleaban y trabajaban como proyectistas con sus propias empresas de ingeniería y eso está cambiando. Ahora ya hay de todo y muchos ingenieros en las industrias. Los ingenieros vienen de una carrera dura con mucho conocimiento científico y eso les permite escalar a los puestos de dirección.

En los últimos años el Colegio de Ingenieros ha apostado por la integración de la mujer en la profesión. ¿Qué porcentaje de mujeres hay en la profesión y cómo se han integrado?

El porcentaje es muy bajo. Cada vez las mujeres tienen mayor trascendencia en la ingeniería. Yo sucedo a Nieves Romero, la primera mujer decana. Pero hay muy pocas mujeres en la carrera. Solo un 12 % la acaba. Eso sí, cada vez se implican más en los trabajos. Ahora mismo se ensucian (en las tareas mecánicas) igual que los hombres o incluso más. La diferencia entre sexos no existe y ellas demuestran mucho conocimiento y capacidad de esfuerzo.

¿Qué objetivos se ha marcado como decano?

Llevo años con responsabilidades en el Colegio. Mi mandato va a ser corto al sustituir a Nieves Romero. Acaba a final de año. Tengo poco tiempo, pero queremos sacar un plan estratégico ambicioso y atraer a los jóvenes.

¿Estará solo un año o conforme se acerquen las elecciones ya verá su decisión final?

Vamos a ver. Es un reto bonito, pero ya lo decidiré. Para mí, Nieves era la decana perfecta, con una gran visión de la industria.

¿Han superado el conflicto de competencias con los ingenieros técnicos?

Cada uno tiene su marco y su espacio de trabajo. Tras el plan de Bolonia, las titulaciones se han acercado en cuanto años de estudio. Cuando yo terminé en 1992 mi carrera eran seis años y luego se redujo a cinco. Con el plan de Bolonia, los ingenieros técnicos que cursaban tres años pasaron a cuatro. Ellos, al acercarse un pelín por hacer un año de carrera más tienen sus reivindicaciones, pero todos tenemos nuestro marco. Ellos son ingenieros muy especializados en mecánica, electricidad o química. Están marcados en esas facetas. Nosotros poseemos una visión mucho más amplia al tener más estudios y disponemos de conocimientos muy extensos y muy específicos también.

¿Qué carencias tiene la industria valenciana?

Las carencias principales son las intrínsecas de las políticas de los sucesivos Gobiernos de España. Ahora, la industria valenciana sufre un gran golpe por el encarecimiento de la energía. Así como otros países como Italia o Alemania subvencionan estas subidas de costes con ayudas directas a la industria, nuestro Gobierno no lo hace. Al final, las empresas tienen que elevar los precios y eso les resta competitividad frente a las firmas alemanas o italianas. En España, los Gobiernos nunca se han creído que hay que potenciar la industria como principal motor económico. El peso de la industria en el PIB en Europa está entre el 16 % y el 20 % y en España no llega al 12 %. La industria genera puestos de trabajo de alto nivel y bien remunerados. Es un problema histórico y éste un diagnóstico hecho desde un punto de vista absolutamente apolítico.

¿Y cómo valora la política industrial del Consell actual?

El Consell hace lo que puede porque una parte importante del dinero que recibe lo tiene que destinar a educación y sanidad y queda muy poco para política industrial. Muchas veces está atado de pies y manos por el presupuesto que tiene y muchas políticas industriales vienen de Madrid.

Ustedes también están implicados en la puesta en marcha de los puntos de recarga del coche eléctrico. ¿Se llegará a tiempo en el despliegue de las electrolineras o ya vamos tarde?

Vamos tarde en todo si nos comparamos con otros países europeos. Pongo un ejemplo personal. Yo tengo un coche eléctrico y he cruzado toda Europa. En Francia, Bélgica o Países Bajos las autopistas están llenas de electrolineras. En las calles hay puntos de recarga y llegas a España y esto no existe. Aunque ya hay una ley que obliga a multiplicar los cargadores, vamos mal. Además, hay que tener en cuenta que en la Comunitat Valenciana estamos infraelectrificados porque tenemos una red vieja de 20 kilovoltios que no da abasto. La red está obsoleta y se tiene que repotenciar a 132 kilovoltios. Con esta mayor tensión entrará más intensidad y podremos tener más energía para todos los coches eléctricos.