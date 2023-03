El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado este domingo una "buena noticia" el movimiento que se ha percibido en la feria Cevisama esta edición pese a que continúa el problema de los costes de producción y ha señalado que estudian una alternativa a las ayudas directas para las empresas del sector.

Cevisama

Puig ha hecho estas declaraciones en Castelló, donde ha asistido a la asamblea general ordinaria del Consell de la Joventut. Puig señaló sobre la feria del azulejo que, en términos generales, ha sido una presencia más positiva de lo que se podía pensar en un momento determinado. "Creo que ha habido negocio, que es lo importante, que ha habido intercambio y parece que al menos están en una mejor situación", ha afirmado Puig. No obstante, ha matizado que el problema continúa siendo que los costes de producción finalmente no hagan no rentable la actividad cerámica. De todos modos, consideró que es una "buena noticia el movimiento que ha habido en Cevisama este año" y apeló de cara al futuro a intentar consolidar la fortaleza y unidad del sector.

Ayudas

El president de la Generalitat también ha estudiado una alternativa a las ayudas directas de 5.000 euros por empresa inicialmente previstas porque en estos momentos están condicionadas por la ley de morosidad que impediría a muchas empresas poder acceder a ellas. Por este motivo, ha añadido, se va a buscar otra línea de ayuda directa que a través de créditos a largo plazo y carencias se convierta en los mismos componentes económicos.

Política

Por otro lado también se ha referido a la candidatura socialista a las elecciones. Preguntado por si iba a presentarse por la circunscripción de Castellón Puig ha señalado que él es presidente de la Comunitat y se ha presentado muchas veces cabeza de lista por Castelló, pero que podría ir ahora por otra circunscripción y no pasaría nada. En todo caso, ha señalado que lo que le preocupa como candidato y secretario del PSPV es "que la oferta socialista de la Comunitat atienda a lo que queremos: representar a la mayoría social, que haya personas de distinta edad y consideración que representen esa mayoría social. Es lo que vamos a intentar esta semana".

Paridad

El president también ha valorado la iniciativa socialista de plantear una ley para garantizar la paridad entre hombres y mujeres en la esfera política como en la empresa. Puig ha señalado que "todo lo que se avance en ese camino es muy importante". No obstante, ha recordado que la ley de igualdad de Zapatero ya iba hablando en esa dirección respecto a los órganos de las empresas, y de las corporaciones. En ese sentido, ha recordado que la Generalitat desde 2015 es un gobierno paritario y ha apelado a que no deje de serlo. Asimismo, ha recordado que todavía hay muchas cuestiones en las que no se ha alcanzado la plena igualdad y que hay muchas cuestiones pendientes, como el terrorismo machista, la prostitución o la desigualdad laboral.