La ley contra la despoblación, que está previsto que salga adelante a finales de marzo en el último pleno de la legislatura en Les Corts, incluirá una disposición adicional transitoria con la que se define un máximo de tres años para implementar aquellos puntos de la normativa en la que no esté definido ese plazo. Así lo han pactado PSPV, Compromís y UP, que han consensuado sus enmiendas este lunes, durante el debate de la ley en comisión.

Enmiendas

Por su parte, el PP, Cs y Vox han valorado el proyecto de Ley contra la Despoblación como "una declaración de intenciones", un texto "muy pobre" y una "oportunidad perdida". Mientras, el Botànic considera que es una norma transversal que ayudará a fijar población en los municipios de interior.

Trámites urbanísticos

El Botànic ha llegado a un acuerdo para que la ley salga con el máximo consenso, con lo que PSPV como Compromís han retirado las enmiendas que habían presentado en solitario. Las medidas que el PSPV planteaba en solitario, pues Compromís y UP no están de acuerdo y finalmente se han retirado, planteaban facilitar que los pueblos más pequeños y con menos personal técnico puedan simplificar los trámites urbanísticos, ya que "no es posible es que un Plan General tarde en aprobarse 20 años por falta de recursos".

Centres de Dona Rural

Además, han transaccionado una enmienda con el PP para impulsar los Centre de Dona Rural y otra con Cs para que haya revisiones periódicas del seguimiento de los objetivos.

Valoraciones

El portavoz adjunto Vicent Marzà ha reconocido que no estaban de acuerdo con las propuestas del PSPV para simplificar trámites urbanísticos y ha destacado la posibilidad de crear una renta agropecuaria para fijar población en estos pueblos.

Beatriu Gascó (UP) ha ido en la misma línea al considerar que "no es la ocasión para modificar la LOTUP" (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje).

Valoraciones

Por su parte, la diputada socialista Ana Besalduch, ha señalado que la norma es necesaria y que están a tiempo de llegar a acuerdos hasta el próximo pleno. "Podría ser una ley con 1.500 artículos como el Código Civil, pero es una ley muy transversal", ha declarado frente a las críticas de la oposición.

Marzà ha señalado que es una ley "importantísima" para lograr equilibrio territorial con políticas de discriminación positiva hacia la gente que vive en zonas despobladas. "Que en el interior se pueda vivir con todas las condiciones", ha subrayado.

Oposición

la 'popular' Elisa Díaz ha avanzado que su grupo podría abstenerse si el proyecto mejora con la incorporación de enmiendas, pero ha lamentado que "se va a diluir en una declaración de buenas intenciones" y que no aborde la caza.

También ha criticado que el conseller de Hacienda, el socialista Arcadi España, haya trasladado a Les Corts la disconformidad de la Generalitat con las enmiendas fiscales registradas por el PP para beneficiar a la gente que vive en zonas despobladas.

Por su parte, Cs ha presentado 40 enmiendas para completar el proyecto por ejemplo proponiendo la creación de centros de salud en municipios vaciados. El sentido de su voto "dependerá de las enmiendas", ha avanzado Patricia García, diputada de Cs.

Vox, en cambio, ha dicho claramente que volvarán en contra: "Se ha perdido una oportunidad para hacer una buena ley con tranquilidad que podría haber sido aprobada por unanimidad", ha señalado José Luis Aguirre, y ha ironizado que el Botànic la tramitara de urgencia y ahora se dé tres años para desarrollarla.