Normalidad. Esa es la palabra que define el funcionamiento de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Castelló y Vila-real, que este lunes han estrenado gestión pública después de 25 años en manos privadas. «No he notado nada», confesaba Pedro, uno de los conductores que se ha acercado hasta el centro de la avenida València de la capital para pasar la inspección. «Intenté hace unas semanas coger cita por la web y no me dejaba y, como por teléfono no me lo cogían, he optado por venir y me han atendido enseguida» ha explicado.

Otros usuarios, en cambio, lamentaban que el servicio era más lento de lo normal. «Nos han dicho que, al ser el primer día, el sistema informático iba más poco a poco», han asegurado Con la incorporación de las ITV de Castelló y Vila-real (y otras once de la Comunitat) se completa el proceso de reversión. La de Vinaròs pasó a manos públicas el pasado lunes. El cambio en la gestión ya se ha completado y y lo que sí cambia es la forma de pedir cita previa. Hasta ahora había que hacerlo a través de las plataformas digitales de las concesionaras del este servicio. Ahora, hay que hacerlo de otra manera: a través de la nueva web que la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha. Se trata de un portal muy sencillo (www.sitval.com) desde el que poder pedir citas previas en todas las instalaciones de ITV de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. Hay que recordar que desde el pasado 1 de enero de 2023 las tarifas de ITV en la Comunitat Valenciana se han reducido un 20% por la supresión de la prueba de sonometría, “un importante objetivo que nos hemos marcado y conseguido y que está redundando directamente en beneficio de las personas usuarias del servicio de ITV”, ha resaltado el conseller.