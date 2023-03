Existe un techo de cristal a la hora de que las mujeres accedan a los puestos discrecionales más elevados de la carrera judicial. Así lo explicó ayer la magistrada María Isabel Llambés, magistrada de Vila-real, que, junto con Amparo Salom, jueza y magistrada en Valencia,participó en la conferencia Mujer y Poder Judicial celebrada en la Jaume I.

Así, indicó, las mujeres ya son mayoría en la carrera judicial (54,8%). Existe un porcentaje superior en el acceso por turno libre a la judicatura: en las últimas promociones el 70% son féminas.

Ascensor social

Defendió el sistema de oposición porque es un ascensor social que permite acceder al puesto por méritos y capacidad y genera jueces independientes, que no van a deber el cargo a ningún político. El peso en los nombramientos reglados (incluidas especializaciones) también es equilibrado, en línea con el 60-40% que exige la ley.

Cúpula

El problema, sin embargo, se plantea en la cúpula, donde apenas el 20% de los puestos los ocupan féminas. «Las mujeres se presentan menos que los hombres a estos puestos, pero aún se nombran féminas en menor medida», expuso. De hecho, estamos a la cola de Europa, en penúltimo lugar.

Para ilustrarlo explicó cómo se producen los nombramientos discrecionales de los altos cargos judiciales. Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por el Congreso y el Senado, que a su vez, eligen a los altos cargos jurisdiccionales. «En la UE solo dos países, España y Polonia, mantienen este sistema de elección de altos cargos», dijo.

Proyección profesional

En conclusión, a mayor politización, mayor discriminación para las magistradas en su proyección profesional. «Llegarán a ser de juezas a magistradas y, después, puede ser magistradas en el TSJ, pero si no tiene los contactos probablemente no sean designadas para los altos cargos jurisdiccionales», resumió. «Conocemos a compañeras magistradas en la Audiencia Provincial que son profesionales excepcionales, que llevan muchos años, emiten sentencias maravillosas pero no son esos perfiles los que se eligen para presidir las Audiencias», aseveró.

Doble techo de cristal

Así, señaló existe un doble techo de cristal, el que tienen ellas igual que el resto de sus compañeros jueces y magistrados (el 95%), porque hay una línea divisoria entre la base y la cúpula judicial. Además, sufren una segunda discriminación porque por ser mujer tienen muchas menos posibilidades de optar a la cúspide.

Excedencias

«Es indudable que una de las causas es la dificultad para compatibilizar la vida laboral y familiar, más del 90% de las excedencias para cuidar hijos las piden juezas y magistradas, no los hombres. Pero no lo explica todo, porque no se retraen para optar a puestos de especialización», señaló. Por ello sugirió que obedece a la desconfianza en el sistema opaco de nombramiento y al sistema de after work de hacer hacer contactos y tener relaciones sociales, eminentemente masculino.

Fachas con toga

No obstante ambas rechazaron los mensajes populistas que se emiten de justicia patriarcal o fachas con toga porque no reflejan la realidad de la justicia, deslegitiman el trabajo de las magistradas y no representan la realidad del sistema judicial ni ayudan al feminismo ni a las políticas de igualdad.

Amparo Salom, magistrada de Valencia y exalumna de la UJI, señaló que solo el 20% de los maltratadores dirige la violencia solo contra su pareja, pues el otro 80% también la emplea contra objetos, animales o terceras personas, como hijos o familiares. Asimismo, un 60% de los varones que maltrataban venía de hogares donde se había ejercido violencia.

Víctimas

Asimismo, señaló que no existen rasgos de personas más propicias a ser víctimas de violencia de género, pues puede ser cualquier mujer de cualquier estrato, si bien reconoció que es muy difícil salir de una relación en la que dependes económicamente del agresor.

La cobra y el pitbull

En cuanto a estos últimos señaló que existen tres tipos: el que emplea la violencia como forma de poder, el que, además, padece una enfermedad mental y el que es antisocial. De este último, señaló, hay dos tipos: el pitbull (al que se le acelera el pulso y la respiración) y la cobra, que cuánto más enfado siente, tiene actitudes más frías.

Minando la autoestima

Asimismo, explicó que la dificultad para la mujer en salir de esa situación radica en que poco a poco le van minando la autoestima, desvalorizando, quitando apoyos y autoestima. Añadió que se pasa por 3 fases: la acumulación de tensión, la explosión y la luna de miel en la que el agresor suele disculparse y prometer que no lo volverá a hacer, pero advirtió que siempre se repite.