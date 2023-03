La magistrada María Isabel Llambés, que ejerce en Vila-real, y Amparo Salom, magistrada de Valencia y exalumna de la UJI, tienen una cuenta en Instagram llamada https://www.instagram.com/a.hacer.punyetas/ en la que explican la realidad judicial desde el otro lado de la sala. En un post que hicieron con motivo del día de la Mujer quisieron rendir homenaje a la jueza anónima.

A la jueza anónima

En un post que hicieron con motivo del día de la Mujer quisieron rendir homenaje a la jueza anónima. Un reconocimiento que muchas se merecen y que pocos otorgan. Una jueza que se encuentra en lo que Amparo Salom denomina en el post en Instagram "puestos de trinchera": juzgados de pueblo, pero no necesariamente, ejerciendo conjuntamente la jurisdicción civil y penal. Estando de guardia y, a la vez, resolviendo la nulidad de cláusulas abusivas. Esa jueza, que tiene pocos medios y que se enfrenta a un montón de problemas en el día a día de su juzgado sin que ello le impida estudiarse en profundidad los asuntos y poner buenas y motivadas sentencias. Una jueza que no tiene presencia en redes, de la que no hablan los medios de comunicación, y sin embargo es una profesional como la copa de un pino que, además, tiene que compatibilizar todos estos problemas profesionales con su vida familiar. Vosotras sois un gran bastión para la carrera y de las que nos sentimos muy orgullosas. Os valoramos"