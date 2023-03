José Martí afirma que davant la discriminació cap a les dones “no caben tebieses i no és comprensible la neutralitat”

El president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha afirmat que davant les desigualtats, la discriminació i la violència contra les dones pel fet de ser-ho “no caben tebieses i no és comprensible la neutralitat”. Així s'ha manifestat en l'acte que ha tingut lloc en la plaça de les Aules de Castelló per a reivindicar el Dia Internacional de la Dona que se celebra hui 8 de març. Martí, juntament amb la vicepresidenta de la Diputació de Castelló i diputada provincial d'Igualtat, Patricia Puerta, ha donat lectura a la declaració institucional aprovada en l'últim ple i a través de la qual la institució provincial es compromet a intensificar els esforços en el desenvolupament de polítiques encaminades a fomentar l'ocupació, l'empoderament i l'educació per a la igualtat d'oportunitats.