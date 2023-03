8-M en Castellón: Las mujeres siguen estando al frente de las tareas del hogar

El grueso de las tareas del hogar sigue recayendo en las mujeres. Por esto los expertos abogan por educar para revertir dicha situación. Este miércoles se celebra el 8-M y miles de personas saldrán a la calle para reivindicar una igualdad real, que aún está lejos de alcanzarse.

Encuestas

El 72% de los castellonenses mayores de 16 años que admite no participar habitualmente en las tareas domésticas son hombres. En cambio, el 65% de quienes dicen asumir la mayoría o una parte importante de los quehaceres son mujeres. Lo refleja el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta sobre las características de la población y los hogares. Además, las mujeres copan las peticiones de excedencia laboral para el cuidado de los hijos (el 92% son solicitadas por mujeres) o familiares (85%), según el Institut Valencià d’Estadística.

Concienciación

Reyes Santamaría, jefa del Servicio de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Castelló, señala que «hace falta muchísima tarea de concienciación y corresponsabilidad». «Llevar a los hijos al partido de fútbol no es equiparable a limpiar los baños o hacer la compra y cocinar todos los días. A nadie le gusta renunciar a privilegios y los hombres en este campo los tienen. ¿Cómo se corrompe esto? Con la claridad y autoridad moral de las mujeres en el plano cotidiano, cada una en casa. Por ejemplo, con medidas para que todos colaboren, hijos e hijas. Además, el cambio en las generaciones futuras se hace por imitación de las anteriores. Si el padre no mueve ficha en casa, los vástagos por más que escuchen el discurso tienen claro que pueden esquivarlo», señala, invitando también a las féminas a dar un paso atrás.

Más recursos

Además, apunta Santamaría, hacen falta más recursos de atención a menores y dependientes. «El Estado tiene que aumentar los servicios y ayudas para acceder a ellos, porque son costosos» y a veces solo pueden asumirlos unas clases sociales determinadas, añade.

Clases de hogar

También propone que en los institutos, chicos y chicas aprendan a planchar, coser o hacer una lista de la compra con criterios de nutrición, cuestiones que dan autonomía en la vida personal.

Que los hombres se involucren

Por su parte, desde la Federación de Asociaciones de Padres Penyagolosa apelan a compartir las tareas domésticas y de cuidado de manera equitativa. «Es necesario que los hombres asuman su parte de responsabilidad y se involucren activamente, desmontando los mitos de que no saben o no pueden porque no tienen tiempo», señalan. Asimismo, abogan por demostrar que la economía familiar depende tanto de los trabajos remunerados como de los no pagados, dando el mismo valor.

Desde edad temprana

Otra idea es enseñar a niños y niñas a contribuir a las tareas del hogar desde edad temprana, así como a ensuciar lo menos posible y recoger las cosas. A su vez, las madres deben delegar en ellos.

También instan a promover la igualdad de género en la educación y crianza, evitando reproducir estereotipos y fomentando la colaboración y el respeto mutuo. Por último, reclaman sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de compartir las tareas del hogar y de cuidado, y sobre los beneficios de la igualdad en ámbito doméstico y laboral.

