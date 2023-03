Los pueblos medianos sin acceso a la banca bajan de tres a cero en Castellón en un año

La banca lleva años con la tijera a cuestas y desde el 2010 ha cerrado en la provincia más de la mitad de sus sucursales. Pero pese a que en 91 de los 135 municipios de Castellón ya no quedan oficinas, la inclusión financiera ha mejorado, al menos, en las localidades de más de 500 habitantes. En estos momentos no hay ningún municipio mediano sin servicio bancario, mientras que hace un año quienes no tenían ni sucursal, ni cajero, ni agente eran tres.

El último informe sobre la inclusión financiera en España, publicado ayer por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) analiza cuál es la situación de acceso a los servicios financieros en las localidades que superan los 500 vecinos. Y en Castellón la conclusión es clara: mientras que a finales del 2021 los 2.275 habitantes de Geldo, la Jana y la Llosa se encontraban excluidos desde el punto de vista financiero, este año la situación ha cambiado y cuentan con cajero. En el conjunto de la Comunitat la evolución también es positiva, aunque todavía se contabilizan cinco municipios con al menos 500 habitantes sin servicio financiero. No obstante, en 2021 legaron a ser 21, según la información recopilada por Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València (UV) y director del estudio. La mejora se produce después de que el pasado verano un informe previo indicara que 243 municipios de toda España con más de 500 habitantes y en los que residían 211.550 personas no tenían acceso físico a los servicios financieros. Ello provocó el compromiso de las tres patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc) a mejorar esta situación, un esfuerzo que ha permitido reducir hasta 164 las localidades en esta situación en todo el país y dejar en 141.992 las personas afectadas. 54 cajeros en el interior La inclusión financiera en los municipios medianos está solucionada y la de los más pequeños también avanza. Pese a que a finales del 2021 eran 50 las localidades de la provincia sin oficina, cajero o agente comercial, la cifra ha cambiado en los últimos meses, sobre todo después de que la Generalitat haya instalado 54 cajeros en municipios del interior que no tenían servicio, una acción que ha beneficiado a 13.000 personas.