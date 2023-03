Castellón acumula más de un año de retraso en las mamografías preventivas

Más de un año de retraso para someterse a una mamografía de control en Castellón. La Unidad de Prevención de Cáncer de Mama, situada en la calle Sant Vicent de Castelló acumula una larga lista de espera por la falta de radiólogos, especialistas clave para la lectura e interpretación de los datos de una mamografía.

Actualmente, solo hay una profesional en plantilla al haber solo una plaza creada, por lo que la Conselleria de Sanitat echa mano del llamado autoconcierto, es decir, radiólogos de otros servicios para poder cubrir la demanda asistencial abonando un pago extra. De todos modos, la escasez de estos especialista provoca que el autoconcierto tampoco sea una solución al problema.

Ante el déficit de este personal, la Conselleria de Sanitat ya ha decidido, como informó Mediterráneo, eliminar la doble lectura, es decir, dejan de ser supervisadas dos veces por dos profesionales distintos para asegurar que se hace un diagnóstico correcto y solo se van a informar una vez, al menos durante un tiempo.

Mamografías hasta los 74 años

Pero el problema en la provincia va mucho más allá y no afecta solo a la doble lectura, ya que el retraso implica que el cribado puede no resultar efectivo a nivel preventivo si no se cita en tiempo y forma a las mujeres de 45 a 69 años, que son el grupo poblacional al que va dirigido, aunque el Consell ya anunció meses atrás que ampliará progresivamente, cada año, la franja etaria hasta los 74. Esto se traduce en que 9.350 mujeres más de Castellón entran en el programa.

En la sede de Castelló hay tres unidades que realizan el control de las mujeres de los departamentos de salud de Castellón y de la Plana, siendo este último el que una mayor demora en las citaciones acumula. El área de Vinaròs realiza la campaña directamente en el hospital. Se las invita cada dos años a una revisión.

A nivel de la Comunitat, el programa ha alcanzando una tasa de participación por encima del 70% y una tasa de adhesión de aproximadamente el 90%. Es decir, nueve de cada diez mujeres acuden con regularidad a la invitación del cribado.

Detección precoz

El Programa de Prevención de Cáncer de Mama, que cumplió el año pasado 30 años, ha permitido detectar 23.000 cánceres de mama en la Comunitat, de los cuales el 70% se han diagnosticado en estadios precoces. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres, así una de cada 10 lo padecerá a lo largo de su vida, y de cada 10 muertes por cáncer en mujeres al año, 2 son debidas a este tumor.

La respuesta de Sanitat

Desde la Conselleria de Sanitat han reconocido el atasco existente en las citaciones de este cribado, un retraso que lo achacan al parón que el servicio sufrió durante la pandemia, así como a la falta de radiólogos para poder contratar. «Se está intentando contratar a especialistas, pero al no haber en bolsa se optó por eliminar la segunda lectura, en caso de que en la primera no haya duda», apuntaron, al tiempo que explicaron que se está apostando por los módulos por las tardes, es decir, por el pago de horas extra a radiólogos de otros servicios.

Una de las soluciones pasaría por la derivación a la sanidad privada, pero esta opción parece no estar encima de la mesa de Sanitat, por el momento.