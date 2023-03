Luis Martí: "El 30% de las empresas turísticas está en situación crítica a causa de la inflación"

Tras ser reelegido líder de los empresarios turísticos de la autonomía, Luis Martí pide más reconocimiento para el Turismo. Además, sobre la situación de las firmas cerámicas, ve como única solución que la Administración otorgue más ayudas directas.

En su reelección hablaba de que el turismo debe «alcanzar el lugar que merece en la economía en términos cualitativos». ¿Por qué aún no se valora como debería?

Aunque la perspectiva mejora, se sigue viendo al turismo como una actividad de segunda respecto a la industria o el comercio. Por eso hay necesidad de dignificar los distintos puestos turísticos, porque se percibe que nuestra profesión no es lo suficientemente atractiva para que sea una primera opción para estudiar. Y la realidad no es así. Hay muchísima gente trabajando en el turismo muy cualificada, con un manejo de los idiomas que ya querrían otros sectores. Y lo enmarco también en la importancia que se le da desde el Gobierno. Jamás hemos tenido un Ministerio de Turismo y en cambio otras ramas sí lo tienen. En la Comunitat también sucede algo parecido.

¿Es, por tanto, un problema institucional?

No. Nosotros también nos tenemos que hacer valer porque parecemos el hermano pequeño de todos los sectores económicos. Pero sí es relevante que dentro del Gobierno o del Consell no haya alguien de Turismo tomando las decisiones, en la sala de mando.

Situaciones como las de las condiciones laborales vistas en algunas viviendas turísticas tampoco ayudan al sector, ¿no?

Son una bomba. Hay miles de plazas de alojamientos turísticos ilegales en la Comunitat Valenciana y son los que están generando el problema de precariedad en el empleo, malestar en algunas partes de las ciudades, encareciendo la vivienda. Hay una parte del turismo que está causando una mala imagen al conjunto y es una parte muy pequeña.

Pese a ello, se acaba un año de buena recuperación de viajeros en la autonomía. ¿Considera que se ha logrado el objetivo?

El comportamiento del turismo ha sido excelente. No hemos conseguido por muy poco las cifras del 2019, que fue el último periodo anterior a la pandemia, pero ya sabíamos que lograrlo sería difícil porque estamos hablando de un año récord. Lo que nos preocupaba más era cómo se comportarían los mercados tras dos años de parón. Pero el turismo nacional se ha comportado de forma extraordinaria y el internacional ha vuelto si cabe con más fuerza.

El sector se ha enfrentado a una subida de precios por la inflación y la energía. ¿El golpe económico ha sido mortal para sus empresas?

Veníamos ya con la pandemia de un shock de demanda porque al estar cerrados no facturabas y las ayudas directas no alcanzaron ni el 5% de las pérdidas que el sector tuvo. Y con esa base ha llegado un shock de costes inédito por la crisis energética y la inflación que está provocando que aunque la demanda se esté comportando bien, las cuentas de explotación de las empresas no salgan.

¿Cuántas empresas turísticas están en una situación crítica?

Creemos que en torno al 20-30% si sumamos ambas cosas, porque hay muchas que ya salieron muy tocadas de la covid, que pidieron préstamos que ahora hay que pagarlos con unos beneficios casi inexistentes por la subida de costes. Además, nos preocupa cuál será la persistencia de la inflación, porque manejarse con un pico del 6,8% o en alimentos del 15% es inasumible.

En esas preocupaciones, la tasa turística está previsto que llegue en 2024, ¿teme que acabe lastrando la llegada de turistas?

Habrá que ver cómo afecta pero es un error garrafal. No es una tasa que vaya a ir al turismo, sino un impuesto que se puede dedicar a cualquier uso, y tampoco es turística, porque quien lo va a pagar es el alojamiento, ni los aviones, ni los autobuses, ni la hostelería. Es una falta de sensibilidad de los partidos que han votado a favor y una doble imposición, porque tú cuando viajas o vas a un restaurante ya estás pagando el IVA.

¿Ve a la economía y a las empresas valencianas caminando en la buena dirección?

Las empresas de la Comunitat han demostrado con la pandemia su capacidad de resiliencia y de resistencia. Por eso el futuro a medio y largo plazo, a poco que nos ayuden, va a ser brillante. Pero nos tienen que ayudar, porque la crisis que estamos viviendo es externa a la responsabilidad de las empresas, porque nosotros no tenemos la culpa. Y el colectivo que más está sufriendo estas dificultades son las pymes.

Y hablando de relevos, tras su primer año como líder de la patronal en Castellón, ¿se ve en la carrera para suceder a Salvador Navarro dentro de 3 años?

Claramente no. Ni me lo planteo. Para mí el reto de CEV Castellón es muy grande, porque llevo 18 años en el asociacionismo empresarial pero siempre vinculado al Turismo y, por tanto, el salto a una organización es un salto que requiere tiempo y pausa y no me planteo nada a 3 años vistas. Voy a seguir trabajando en CEV Castellón para convertirla en un referente y consolidar el proyecto.