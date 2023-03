El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha culpado a la "incapacidad en la gestión" del Gobierno el retraso en la llegada de las ayudas a las industrias cerámicas, de las que dijo que "deberían llegar antes de verano, pero intuimos que antes de 2024 no van a llegar”.

El también portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta ha señalado que, si bien su formación "poco" puede hacer ahora mismo desde su condición de oposición, más allá de "reivindicar" y denunciar", ha asegurado también que "cambiarán las cosas si conseguimos tener la capacidad de gestión".

Respaldo

Sémper ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación acompañado del cabeza de lista a Les Corts por la provincia y expresident, Alberto Fabra, así como por la anfitriona en plenas fiestas de la Magdalena, la candidata popular a la alcaldía de Castelló, Begoña Carrasco, y la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, entre otros cargos del partido.

Tras destacar que los problemas económicos, en general, afectan a toda España, el portavoz de campaña nacional del partido ha puesto de relieve que "en Castellón tienen la cerámica como sector más afectado".

En este contexto se ha preguntado "cómo es posible que un sector que viene sufriendo desde hace años no se le de respuesta y todos los canales de financiación e impulso económico o están paralizados o van extraordinariamente lentos". Para concluir que eso se llama “incapacidad de gestión”.

Innovación sin ayudas

Borja Sémper, quien ha viajado a la capital de la Plan para respaldar a los populares locales en el especial momento que implican estas fiestas de la Magdalena en el año preelectoral, el portavoz ha relatado que en el tren en el que ha viajado hasta Castelló una persona le ha contado que ha desarrollado una tecnología que puede reducir el coste energético entre un 20 y un 25% de las empresa azulejeras, aunque “no recibe fondos de ninguna administración”, ha explicado, ni ayudas de los gobiernos.

En esta línea de poner énfasis en que la innovación debe recibir respaldo económico público, ha abogado por “agilizar los procesos administrativos, ponerse serio porque es muy relevante, y que las ayudas que son vitales para el sector, que lleguen ya”.

Ilusionados

En otro orden de cosas, pero con el eje en la gestión del ejecutivo estatal, el dirigente del PP nacional ha aseverado que los ciudadanos “no están condenados a tener un país con estos gobernantes". "Estamos ilusionados con el cambio en Castellon que representa Begoña Carrasco”, ha dicho.

Borja Sémper ha puesto en valor la importancia de los Ayuntamientos, como la administración más cercana a la que primero acuden los ciudadanos, por eso, “es fundamental tener administraciones competentes, ágiles, con políticos que no vengan a estar, sino a cambiar las cosas como hará Begoña Carrasco”. También ha insistido en que la Comunidad Valenciana y las capitales de provincia son fundamentales como reflejo del cambio que vendrá en diciembre de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

Agilizar los trámites administrativos

El portavoz de campaña del PP advierte que los problemas económicos no desaparecen con las fiestas, “los sufrimos todos y en Castellón hay particularidades que afectan a un sector estratégico y fundamental como es la cerámica. Ahora mismo está sufriendo la inoperancia y la falta de gestión por parte de los gobernantes que no están dando respuestas. Los canales de financiación están paralizados, las ayudas no llegan. Las medidas del PP ante esta realidad objetiva pasan por agilizar los trámites administrativos y que las ayudas vitales para el sector lleguen ya”, ha manifestado.

Y lo mismo con la cesta de la compra, el precio de los alimentos se ha encarecido un 16% en los últimos doce meses. Han subido las hipotecas, la vida se ha encarecido en general y el Gobierno “está más preocupado en apagar sus fuegos internos a cuenta de la Ley de Seguridad, Ciudadana; la ley del Solo Sí es Sí; la Ley Trans o la Ley de protección animal, que se olvida de resolver los problemas de los ciudadanos”. “Tenemos un gobierno ensimismado que no da soluciones a los problemas reales de la gente, por eso, es importante que el 28 de mayo haya cambio en el Ayuntamiento de Castellón, en la Comunitat Valenciana y en España”.