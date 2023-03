Un nuevo escollo para la integración del Provincial en la red de Sanitat

El Hospital Provincial de Castelló se enfrenta a un nuevo escollo para su integración dentro de la red de la Conselleria de Sanitat para dejar de ser uno de los dos únicos consorcios sanitarios de España, junto al General de València. Una situación que desde hace tiempo lo sitúa, como denuncian los sindicatos, en «tierra de nadie», es decir, sin un cupo de pacientes ni especialidades concretas asignadas. Ahora, la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Castelló complica aún más si cabe este proceso de integración, prometido desde hace casi ocho años.

Y es que el fallo de la magistrada anula la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT), es decir, la plantilla orgánica aprobada y aplicada en el 2020. Este fue el segundo paso tras llevar a cabo la homologación de puestos, clave para avanzar en la integración del consorcio dentro de la red dependiente de la Conselleria. Esta homologación fue hace varios meses avalada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, por lo que ahora se abre un nuevo frente tras el revés judicial.

Rebaja de los complementos

El fallo de la magistrada da la razón a CCOO que denunció que esta nueva RPT le impuso una rebaja salarial de 4.500 a 5.000 euros al año a los trabajadores debido a la reducción de los complementos de destino y específico. La resolución judicial considera que esta modificación de la plantilla orgánica «no se ajusta a derecho», porque afectó por igual a todos los puestos de trabajo, cuando lo adecuado habría sido estudiar cada uno y realizar una valoración individual en base a sus funciones.

Esto abre ahora la puerta a que el personal del hospital, conformada por 1.000 trabajadores, pueda reclamar vía contenciosa la cantidad que dejaron de percibir. De ahí que los servicios jurídicos del Provincial estén estudiando si recurrir o no la sentencia. Si lo hacen, como es lo previsible, se aseguran que, de momento, hasta que no haya sentencia firme, no haya un aluvión de reclamaciones. Otra opción, aunque más remota, sería que el hospital abonará la cifra correspondiente a cada empleado para evitar litigios.

Un conflicto sindical de años

La sentencia que se ha conocido ahora, que anula la relación de puestos de trabajo aprobada por el consorcio en el 2020, es una más de una larga lista de desencuentros judiciales que los sindicatos, especialmente, CCOO, que es el mayoritario en el centro, mantiene con la dirección del Hospital Provincial de Castelló desde hace ya algunos años.

Los sindicatos reclaman mejoras laborales en el Provincial, así como incrementos en la plantilla para poder hacer frente a las actuales necesidades asistenciales, dado que este hospital es el de referencia en materia oncológica de la provincia de Castellón. También el servicio de salud mental y el de oftalmología tienen un importante peso.

El PP ha planteado crear un nuevo departamento de salud en la provincia con el Provincial como hospital de referencia, mientras que la Conselleria apuesta por una mayor vinculación de este con el General para evitar duplicidades y ganar en servicios.