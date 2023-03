Towanda Rebels son un dúo de activistas y escritoras formado por Zúa Méndez y Teresa Lozano, que se dedican a combatir la explotación sexual de mujeres y niñas. Campañas suyas como #HolaPutero se hicieron virales.

En otoño del 2020, en plena crisis del covid, ofrecieron una charla en institutos de Secundaria de Castelló sobre las violencias sexuales con motivo del 25-N. Este martes han protagonizado un encuentro de trabajo con periodistas, enmarcado en los actos del 8-M de la Diputación de Castellón, al que también ha asistido la cómica Patricia Sornosa, que actúa esta tarde en el Auditori de Castelló con su monólogo 'Desaparezca Aquí', y a la que ha asistido la diputada de Igualdad Patricia Puerta.

HolaPutero

"Nadie conoce a un putero. Curioso porque España es el primer país de Europa y el tercero del mundo en consumición de prostitución", reflexionan. "Nosotras dijimos, vamos a situar el debate donde tiene que estar y vamos a hacer una campaña hablando de qué ocurre en la prostitución llamando a las cosas por su nombre y vamos a decir: 'Hola putero te estoy viendo y sé lo que haces y no está bien. Lo que haces es violar a mujeres por dinero", reflejan. "Esconder el bulto no hará que desaparezca. ¿Por qué hay tanto miedo a hablar de ellos; sentimos decirlo pero es porque de alguna extraña forma la prostitución sigue justificada en nuestra cabeza", señala. "Si no existieran puteros y proxenetas no existiría la prostitución. ¿Por qué los dejamos fuera?", señala Zúa Méndez.

La campaña se hizo viral y obtuvo un millón de visitas en una semana. Así, hacen hincapié en no poner el acento en la víctima, sino en el victimario y se muestran en contra de normalizar la prostitución como trabajo sexual fruto de una decisión individual, pues consideran que es es un problema sistémico que implica a gobiernos, que permite que exista; puteros, proxenetas y mujeres que sufren una vulnerabilidad social y económica. "A poco que uno sepa por qué llegan a las mujeres a la prostitución saben que hay historias de violencia sexual en la infancia, relaciones de violencia machista, países en guerra, crisis humanitarias...".

"Para nosotras la prostitución es violencia sexual y tenemos clarísimo que si compramos la idea de que hay que regularla y decir que es un trabajo también tendríamos que introducir todos los cambios legislativos que tienen el resto de trabajos: un 2% de personas discapacitadas por empresa, ayudas a las pymes. ¿Cuándo empezaríamos a poder trabajar a los 16 años, como en el resto de trabajos? ¿Recibirían bonificaciones por tener a víctimas de violencia machista en los prostíbulos para que otros hombres sigan explotándolas?. Sabemos perfectamente que esto no es un trabajo. Porque tenemos que acabar con el mito de la libre elección", plantea Teresa Lozano.

En ese sentido se declaran defensoras del abolicionismo --que no es lo mismo que la prohibición--. El abolicionismo implica penalizar al consumidor, no a la mujer, a la que hay que dar todas las salidas y ayudas si quiere dejar la prostitución. "Es la única respuesta feminista que se puede dar a la prostitución", señalan.

No obstante, reconocen que esta estrategia requerirá años, porque requiere educación integral que implique a todos, medios de comunicación, educación, sector público y privado, fuerzas de seguridad...

Only Fans

También han abordado la problemática de la pornificación de los jóvenes. "Pensamos que es una manera de engañarlas. Sabemos que Only fans aunque comenzó comenzó como plataforma de mecenazgo se ha convertido en una de prostitución en la que se cierran encuentros sexuales. Que a las chicas se les venda la idea peligrosa de para pagarte la carrera, comprarte tus caprichos prostitúyete de nuevo está vendiendo un modelo de sexualidad que nada tiene que ver con la igualdad", añade Zúa Méndez, que advierte además del riesgo de que la pornificación de las jóvenes con el fenómeno de las sugar babies (jóvenes que ofrecen su compañía y en muchos casos servicios sexuales a un sugar daddy) no se vea como una violencia sino como una elección.

También alerta del riesgo de las redes sociales: "Hay una normalización brutal de la cosificación, de mostrar tu cuerpo con la idea falsa de que vas a ganar mucho dinero fácil, cuando lo único que hay es intentar romper los límites". "Sabemos que la pobreza tiene rostro de mujer, la precarización de la vida laboral ha aumentado, sabemos la situación de los jóvenes ¿cómo no les va a parecer una salida?", abunda, advirtiendo de las gratificaciones sociales y likes desde Instagram, Tik Tok, donde se premia la sexualización. "Estamos creando una generación de niñas que tienen una autoestima creada en el aplauso social más que nunca y a las que se dice 'Si tengo un problema no es monetari porque muevo el culo y tengo loquitos a todos los dadis y lo llevamos a Eurovisión", abunda Lozano.

Así, apostaron por la educación sexoafectiva en los centros a partir de edades tempranas. "No se trata de hablar de sexo a los niños o de mostrarles imágenes pornográficas o que no puedan asimilar. Pero si tenemos en cuenta que la pornografía les está llegando a partir de los 8 años qué estamos haciendo enseñando a poner un condón a un plátano con 16. Es una hipocresía brutal".

Riesgos redes sociales

"No se les explica los peligros que puede suponer llevar a las redes sociales tu imagen en la que ya no tienes ningún control sobre ella. Las chavalas que están en Only Fans no saben que aunque el día de mañana ellas quieran trabajar en otra cosa, sus imágenes pornográficas van a estar reproducidas miles de veces en servidores de todo el mundo y va a ser casi imposible bajarlas", señala. "Y todavía en esta sociedad no supone lo mismo una imagen sexual del hombre que una de una mujer, porque a las mujeres se las penaliza mucho más", añaden.