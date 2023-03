La Conselleria de Sanitat todavía no ha abonado a más de 640 trabajadores del Hospital General de Castelló, el de Vinaròs y el de la Plana las horas extra realizadas para reducir la lista de espera quirúrgica, pruebas diagnósticas y consultas externas, según ha denunciado el sindicato de Enfermería Satse. Una denuncia que llega justo cuando se ha conocido una reducción histórica en la lista de espera quirúrgica en los tres hospitales que acumulan 76 días, un registro por debajo de la media autonómica que está en 80.

El Programa especial de productividad para la reducción de la demora asistencial en el Sistema Valenciano de Salud establece unas retribuciones dependiendo de las categorías profesionales, para una ocupación mínima de cinco horas de quirófano, de acuerdo a las siguientes cuantías: 404,81€ al personal facultativo; 263,12€ al personal de enfermería; 161,92€ al personal técnico especialista; 121,44€ al personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE); y 88,94€ al personal celador.

Según estimaciones del Sindicato de Enfermería, la Conselleria debe las horas que realizaron en enero a 230 trabajadores del Hospital General de Castellón (de ellos, 50 enfermeras), las que realizaron en febrero a 330 trabajadores del mismo hospital (de ellos, 50 enfermeras), y cifras parecidas de trabajadores que están realizado este mes de marzo.

En cuanto al Hospital de Vinaròs, el sindicato estima que la Conselleria debe las horas realizadas fuera de la jornada laboral ordinaria a más de 45 trabajadores, entre enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares, anestesistas y médicos.

Respecto al Hospital de la Plana, se deben las horas a 263 trabajadores de los meses de enero y febrero, y otros tantos de este mes de marzo.

Satse crítica las explicaciones de Sanitat

La razón que esgrime la Conselleria de Sanitat para no pagar estas horas extra es que el acuerdo, firmado en la Mesa Sectorial de Sanidad el 17 de febrero de 2023, todavía no ha sido publicado en el DOGV, una razón que no tiene justificación, a juicio del sindicato de enfermería, ya que ha trascurrido suficiente tiempo como para que se hubiera podido publicar de sobra en el DOGV si la Conselleria hubiera tenido interés en ello.

Por eso, Satse ha reclamado a la Dirección Gral. de Asistencia Sanitaria que se pague a estos trabajadores de la manera más urgente posible, habida cuenta de que el retraso en el abono solamente es responsabilidad de la Administración sanitaria y estos trabajadores han realizado esta jornada suplementaria de tarde que desde las direcciones de los tres hospitales les han solicitado sacrificando su tiempo libre y la conciliación de la vida familiar y laboral por el bien de la asistencia a los pacientes.