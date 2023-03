La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha visitat Porcelanosa amb motiu del 50 aniversari d’una de les empreses més representatives del sector ceràmic a la província de Castelló. La rectora ha estat acompanyada pel vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo, i el director de l’Aula Porcelanosa de Talent i Excel·lència, Arnaldo Moreno. A la seua arribada a les instal·lacions centrals situades a Vila-real (Castelló), Eva Alcón ha sigut rebuda per la consellera delegada del Grup Porcelanosa, María José Soriano; Antonio Latorre, director d’I+D+i; Jorge Fabregat, responsable de Qualitat i Medi Ambient; i Javier Fuster, de Relacions Institucionals.

Durant la visita, en què han pogut conèixer l’activitat d'una de les quatre plantes de producció de la multinacional, així com l'exposició del grup, la rectora ha mostrat el seu suport al sector ceràmic i ha destacat «la trajectòria empresarial del Grupo Porcelanosa, sempre vinculada a la seua aposta per la I+D+i com a eix d’excel·lència i competitivitat i que l’ha convertit en un referent mundial».

Eva Alcón també ha valorat la vocació internacional amb la que sempre ha treballat Porcelanosa sense perdre el seu arrelament local, una característica que comparteix amb l’UJI. En aquest sentit, la rectora ha subratllat la importància de consolidar les vies de col·laboració establertes entre l’empresa i la Universitat a través de projectes d’investigació i iniciatives com l’Aula Porcelanosa de Talent i Excel·lència. Per últim, ha aprofitat per a felicitar a Porcelanosa pel seu 50è aniversari.

Per part seua, María José Soriano, consellera delegada del Grupo Porcelanosa, s'ha mostrat satisfeta per l'estreta col·laboració entre totes dues institucions que fomenta el coneixement compartit, el desenvolupament sostenible i la integració de l'alumnat en l'escenari productiu i econòmic de la província a través de pràctiques curriculars en la pròpia empresa. «Junts estem creant un espai formatiu perquè els joves d’avui puguen liderar el sector industrial del demà».

Aula Porcelanosa de Talent i Excel·lència

Creada al 2022, l'Aula Porcelanosa de Talent i Excel·lència naix amb l’objectiu d’augmentar els lligams entre l'àmbit universitari i professional i impulsar la docència, la divulgació i la innovació digital per a millorar l’entorn social, econòmic i cultural de la província involucrant al seu torn el teixit empresarial i investigador.