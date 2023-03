Siguen los problemas para contactar con la Seguridad Social y hacer trámites en Castellón

Continúan los problemas para contactar con la Seguridad Social y hacer trámites en Castellón. Además de las dificultades para ser atendido telefónicamente se suma la tardía asignación de cita previa para ser atendido presencialmente. Una situación que no es exclusiva de Castellón --las quejas en distintos foros para conseguir atención afectan a toda España--. Sin embargo, este rotativo pudo comprobarlo ayer llamando a los teléfonos de las oficinas de Castellón, sin obtener respuesta, y también con el colapso del teléfono 901 ante la elevada demanda, por la mañana. Además, la cita on line también se asigna de forma tardía --a 21 días vista, para el caso de prestaciones. Mediterráneo ya se hizo eco del colapso en diciembre. Tres meses después, la situación queda lejos de solventarse.

Un 30% menos de personal

Los sindicatos CCOO y CSIF advierten de los problemas de falta de personal y de su envejecimiento. Así, desde CSIF señalan que el Instituto Nacional de la Seguridad Social en Castellón disponen a día de hoy de una plantilla de unas 150 personas, a las que se suman otras 150 personas en Tesorería, cuando hace unos 6 ó 7 años había más de 250 personas trabajando en cada una de las dos entidades. Esto supone una merma, aproximadamente, del 30% de su personal. A ello se suma que la media de edad del funcionariado supera los 60 años en Castellón.

A modo de ejemplo, señalan, mientras en 2010 en la Intervención General de la Seguridad Social había 35 personas trabajando, a fecha de hoy apenas hay 16, de las que además cuatro podrían jubilarse este año atendiendo a criterios de edad.

Más opciones de cita previa con el mismo personal

Desde CCOO por su parte, señalan que se ha abierto más posibilidad de cita previa que antes pero con el mismo personal y que se ha creado una oficina de información virtual que teóricamente debería haber sido con personal que no fuera de oficinas de información. «La solución pasa por que hagan convocatorias urgentes y entre más gente de la que lo está haciendo ahora, para poder cubrir los déficits ya existentes y los que generarán los que van a jubilarse en breve», añadió.

Problemas con los trámites online

Desde CSIF explicaron que el hecho de que se hayan extendido las tramitaciones telemáticas está generando numerosos problemas entre la ciudadanía, ya que se reportan muchas dudas relacionadas con las aplicaciones de tramitación o el funcionamiento la propia sede electrónica. Estos se agravan al no disponer, debido a la falta de personal, de citas suficientes cuando estas personas acuden a reclamar que les atiendan de manera presencial para resolver dichas dudas. Desde CCOO señalan que el modelo de cita previa y tramitación telemática debería ser más armonizado y que la gente no encontrara tantos bloqueos a la atención presencial, ya que el lenguaje que se emplea en los trámites es muy particular y a veces para el público general puede resultar más difícil rellenar una solicitud.

Retrasos

Desde CCOO señalaron que las jubilaciones e incapacidades permanentes están sufriendo retrasos. En este último caso, señala, «se nota menos porque la mayoría viene de incapacidad temporal y al no rebasar el tiempo límite de percepción de esta, siguen cobrando. Pero hay bastante tapón. Y muy grande en la revisión de la incapacidad, que llevan un año de retraso, debido a que no hay médicos». Para agilizar se deslocalizó la gestión, unificándolo las solicitudes de todas las prestaciones a nivel nacional y asignando los expedientes en función del nivel personal de cada provincia. Y en el caso de las jubilaciones se está tardando mucho en resolver, especialmente las que presentan incidencias y requieren de supervisión un tramitador, que pueden requerir 2 ó 3 meses.