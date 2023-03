La mandarina de oro de Castellón bate récords de precio en el campo y en la tienda

Quienes la han probado aseguran que se trata de una delicatessen, algo así como un caramelo muy dulce, muy fácil de pelar y con un alto contenido en vitamina C. La mandarina orri es, con permiso de la variedad nulera, la reina de las clementinas y esta campaña las cifras le acompañan. La fruta, de la que en Castellón se producen unos 6 millones de kilos al año, alcanza precios récord en el campo y también en los supermercados de la provincia, donde en estos momentos el kilo (7 u 8 unidades) se vende a entre 3 y 5,5 euros, unos precios que no todos los bolsillos pueden llegar a pagar.

La orri se cultiva en parcelas de municipios como Almassora, Nules, Vila-real o les Alqueries y sus propietarios hace años que cubren de lleno los costes. Y este 2023 todavía más. «Durante esta campaña los precios en el campo están siendo muy buenos, entre 1,20 y 1,50 euros el kilo y eso muestra claramente que se trata de un cultivo rentable y nos anima a seguir hacia adelante», cuenta Guillermo Soler, gerente de Orri Running Committee, la asociación de productores con sede en València y cuyo objetivo es controlar, defender y promocionar esta variedad premium.

Una de las claves que explica los elevados precios que alcanza la orri está directamente ligada a las cantidades que se producen, que nada tienen que ver con las de la variedad clemenules. Un dato basta para entenderlo: en el conjunto del país, esta temporada van a salir al mercado unos 60 millones de kilos de esta mandarina (la provincia supone algo más del 9% del cultivo), mientras que solo en Castellón se producen 310 millones de kilos de clemenules. «Estamos hablando de cantidades que en nada tienen que ver con los de la variedad protagonista en Castellón. Además, al comercializarla, hacen mucha promoción en mercados centrales, tiendas gurmet...», apunta Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera, que asegura que la distancia entre el precio en origen y el de venta al público es prácticamente la misma que en el resto de variedades. «Si en el campo está a 1,50 euros, en las tiendas lo habitual es de 3,50 hacia arriba. La ortanique, por ejemplo, en el campo cotiza a 0,27/0,30 y en el supermercado está a 1,50», describe Peris, quien insiste en que en todas las variedades «hay mucha diferencia» entre lo se paga a pie de finca y lo que le cuesta la fruta al consumidor.

Un cultivo limitado

La orri cotiza más alto que nunca pero no todos pueden producirla. Al contrario. Su cultivo está tan restringido que en España ya no es posible plantar más fincas. Y la explicación hay que buscarla en Israel. Esta mandarina híbrida tiene su origen en el país hebreo, donde fue desarrollada por la Agricultural Research Organization (ARO), un instituto que patentó la variedad para proteger el negocio de sus asociados, y que poco a poco fue extendiendo el modelo a otros países, entre ellos España.

El instituto israelí tiene la exclusiva de este producto hasta el 2043 y los agricultores que quieran producir la variedad Orri deben pagar un royalti de 65 euros por planta y estar inscritos en el Orri Runing Comitee (ORC). Y aún así en España ya no se pueden plantar más (solo sustituir los árboles que van muriendo). La asociación de productores, además controla cada año el cultivo e incluso desarrolla campañas de vigilancia e inspección para detectar tanto plantaciones que no están inscritas en los registros de la asociación, como posibles fraudes en la cadena de distribución con el objetivo de localizar fruta no autorizada.

La Comunitat, líder

De cada 10 mandarinas orri que se cultivan en España, una sale de una finca de Castellón y, además, la Comunitat es líder. El territorio valenciano supone el 46% de la producción nacional, mientras que Andalucía representa otro 40% y Murcia el 13%, según datos de Orri Running Committee. Y otro apunte más: pese a que parte de la cosecha se queda en territorio nacional, esta variedad es muy apreciada en Europa (Francia, Alemania o Bélgica son algunos de los grandes destinos), donde el consumidor llega a pagar hasta ocho euros por esta fruta de oro.