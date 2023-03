La responsable de compras de gas entre países miembros y con estados terceros de la Dirección de Energía de la Comisión Europea, Yolanda García, ha asegurado este viernes que en ningún caso es posible realizar la transición energética en el sector azulejero «de hoy para mañana» por que eso supondría «matar al sector». Por tanto, afirmó el alto cargo de la Unión Europea (UE), la transformación debe ser «progresiva» hacia los objetivos de descarbonización.

Esta cuestión, que ocupa y preocupa profundamente a la industria cerámica castellonense, fue uno de los ejes de la jornada de Forinvest celebrada en la sede de Cámara Castellón, que abrió la presidenta de la entidad, Mª Dolores Guillamón, con el deseo de que abordara claves para afrontar los retos de una actividad que es el motor de la economía provincial y pasa por un momento muy difícil, entre otras razones, por los altos precios energéticos.

Y también en este eje se posicionó el conseller de Hacienda de la Generalitat valenciana, Arcadi España, quien reclamó que no se exija a las empresas que usen tecnologías «que no existen» en relación con el apremio a la industria para que pase a la utilización de energías limpias, que sustituyan al gas en el caso de la cerámica, cuando aún no se han desarrollado herramientas para ello.

Cambiar las reglas

España consideró igualmente, en la misma línea que el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, que es necesario reformular las reglas establecidas para que las empresas que lo necesiten reciban ayudas públicas, una flexibilidad que también defendió Yolanda García.

El objetivo es que no ocurran situaciones como aquella por la que pasan las industrias cerámicas para las que el Estado ha habilitado líneas de respaldo económico a las que no puede acceder porque no cumple unas normas de periodos de pago a proveedores que, si bien plantean plazos razonables, están fuera de la realidad a la vista de los datos que aportaron ayer los ponentes en Castelló.

Otro de los asuntos abordados en el encuentro en el que participaron más de un centenar de profesionales del sector financiero, asegurador o empresarial, con representantes de las actividades productivas más relevantes de la región como el cerámico, del que no faltó el presidente de la patronal Ascer, Vicente Nomdedeu, fue la evolución de los precios de la energía y los tipos de interés.

En este punto, Gonzalo de Cadenas-Santiago, de Mapfre, y Adrià Morrón, de CaixaBank coincidieron a la hora de dibujar un escenario altamente volátil en cuyo marco, no obstante, señalaron que es previsible que el precio del dinero se mantenga en los actuales niveles sin grandes movimientos. Pese a las dificultades, Morrón planteó unas perspectivas para 2023 «positivas en el sentido de que se espera una matización de los precios de la energía, indicadores del PIB positivos y una inflación, en líneas generales, a la baja.

Incertidumbre

Por su parte, Gonzalo de Cadenas-Santiago incidió en los riesgos debido a la inflación, los tipos de interés que no parecen tener techo y la incertidumbre financiera que ha producido casos como los del banco suizo. Ambos valoraron las perspectivas de la industria cerámica y coincidieron en la «incertidumbre que provocan los costes de la energía y la pérdida de potencial», además de la presión que puede suponer la recuperación de China y sus demandas de gas.

Por otra parte, Joaquín Andrés, International Business Manager de Cámara Castellón y David Ripollés, director Centro de Empresas de CaixaBank en Vila-real, presentaron la nueva plataforma Invest in Castellón. Ambos destacaron el potencial de una provincia con una aportación de la industria manufacturera del 34% y un tercio de las exportaciones de la Comunitat así como la puesta en marcha de la nueva web www.investincastellon.com en la que se muestran los sectores y las áreas potenciales de recibir la inversión extranjera.

Como casos de éxito en esta línea intervinieron el gerente de la empresa química Zschimmer & Schwarz, establecida en Vila-real, Pedro Hernández, así como el Supply Chain Manager de Huhtamaki Carlos Taús.