Paciencia, resignación y comprensión. Es lo que intentan tener los 1.500 desalojados del Alto Mijares tres días después de que las llamas del voraz incendio forestal que asola la comarca les obligaran a marcharse de sus domicilios.

En el cámping de Navajas fue ubicado, junto a su hija y sus nietos, Joaquín Navarro, quien previamente ya estuvo en el pabellón municipal de Segorbe. «Intento vivirlo con la mayor tranquilidad. Las piedras no arden y nuestras casas son de piedra, así que estoy esperanzado. Eso sí, la desolación en el entorno es absoluta. Esto no lo esperaba nadie y será una ruina», reconoce en conversaciones con este diario.

A las puertas del seminario de Segorbe, un grupo de jóvenes rumanos, trabajadores del sector de la construcción y vecinos de Puebla de Arenoso, miran al cielo con preocupación. Aunque apenas saben expresarse en castellano, sus caras muestran la tristeza por la incertidumbre generada desde que comenzara el incendio.

Lorena Berzosa, responsable de comunicación de Cruz Roja, recuerda que para atender en Segorbe a las personas desplazadas la entidad tiene establecidas cuatro zonas distintas: una de filiación, donde se recogen los datos de las personas para saber si tienen alguna necesidad especial; otra de avituallamiento para desayuno comida y cena; una tercera de vida social y una cuarta para dormir. Toda ayuda es poca en estos momentos para intentar que este amargo trago sea lo más llevadero posible.

«Si llega a pasar en agosto, no salimos de allí»

María Teresa Borràs es administrativa en el Ayuntamiento de Puebla de Arenoso, además de vecina. «Ha sido todo muy rápido, aún no comprendemos cómo ha podido pasar. Vivimos momentos de mucha tensión y no puedo evitar pensar que, si esto llega a suceder en agosto, con las temperaturas propias de esa época del año, no salimos de allí», comenta, muy afectada por lo sucedido y desde el seminario de Segorbe, donde han sido realojados los vecinos de Puebla. «Hay hoteles de Javalambre que se han ofrecido a acoger a afectados si fuera preciso y es bonito ver la solidaridad en estos momentos tan duros», sostiene.

«Dormimos poco o nada por los nervios»

Julio Tuzón, de 77 años y vecino de Montán, acudió al pabellón municipal de Segorbe, habilitado para los desalojados. Reconoce que puede dormir «poco o nada» debido a los «nervios» desde que las llamas se aproximaran tanto a su pueblo que forzaran la evacuación. En el albergue improvisado en la capital del Alto Palancia conversa con otros afectados y repasa las últimas noticias sobre el avance de las llamas. Aunque intentan distraerse con otras cosas, la mente siempre vuelve al incendio que devora sin piedad el Alto Mijares. «Cuando te llama a casa la Guardia Civil y te dice que te vayas, te vienes abajo», dice.

«Mis hijos están en Vila-real, pero me quedo aquí»

Mª Carmen Farre lleva toda su vida en Puebla de Arenoso, donde regentó el bar La Puebla hasta su jubilación. Aunque sus hijos residen en Vila-real y le han insistido para que se marche con ellos, ha declinado esa propuesta. «Yo prefiero quedarme aquí, con mis vecinos y más cerca de todo. Si me voy, la poca información que tenemos aquí la perderé», teme. Por ello, esta vecina permanece en el seminario de Segorbe. «La pena que llevamos es inmensa, pues el nuestro es un entorno muy verde, muy bonito. Es una auténtica catástrofe y tendrá consecuencias nefastas para el turismo y la hosteleria», prevé Farre.

«La comarca se ha volcado con el incendio»

Juan José Martínez, de 75 años, vive en Montanejos desde hace dos años. Este andaluz tomó la decisión de mudarse con su hermana, también residente en el pueblo del Alto Mijares, y allí ha encontrado la tranquilidad. «Es un pueblo maravilloso y toda la comarca se ha volcado con el incendio y se ha entregado a los afectados», explica desde el cámping de Navajas a este periódico. Este vecino recuerda que de su domicilio pensó en llevarse la cartilla del médico y la del banco. «Yo soy una persona optimista y creyente y confío en que esto más pronto que tarde se podrá frenar», se encomienda Juan José Martínez.