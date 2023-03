Cervera del Maestre es un pequeño pueblo de Castellón que cuenta con unos 500 habitantes. No parece probable teniendo en cuenta la limitación geográfica y demográfica que uno de sus vecinos pueda diseñar prendas que desfilen en la meca de la moda a nivel nacional como es la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, anteriormente conocida como Pasarela Cibeles. Pues bien, Adrián Bayarri, un joven de 21 años, lo ha hecho posible. En la última edición de la cita expuso tres de sus diseños.

«Siempre he querido ser diseñador. Desde niño ya recuerdo que dibujaba ropa», reconoce el diseñador, que cuenta con inspiraciones autóctonas a la hora de elaborar sus creaciones: «Como estoy metido en el mundo de las fallas porque mi padre es de Benicarló y fallero, me influencio mucho en la indumentaria regional. En mi pueblo y en mi comarca no hay ningún referente del mundo de la moda, por lo que lo que más me interesaba eran precisamente el trabajo de las modistas de esos trajes».

Conforme fue creciendo, su vocación profesional no menguó, sino más bien al contrario. Es por ello que Adrián completó todos los pasos posibles para cumplir su sueño: «Cuento con el apoyo de mis padres, pero también trabajo en verano como camarero en Peñíscola para poder mantenerme en Madrid porque allí solo me centro en la carrera».

El joven comenzó hace cuatro años a estudiar el Grado Oficial en Diseño de Moda (UDIT), plataforma que le ha servido para exponer sus diseños en la citada pasarela, y se graduará este curso. «Conocí esta formación por una profesora mía de Primaria que sabía que esto era lo que me gustaba y lo estaba estudiando también su hija. Si no estudiaba esto, no quería hacer otra cosa».

Sobre la oportunidad de exponer tres looks completos diseñados por él en la reciente Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el vecino de Cervera admite lo siguiente: «Era una oportunidad que no podía perder. Fue muy emocionante ver a los modelos con los diseños que estaba preparando desde el 2021 y que me han dejado incluso alguna noche sin dormir». Tanto esfuerzo mereció la pena: «En el momento no lo valoras porque estás concentrado en que todo salga bien, pero ya he visto alguno de mis diseños en revistas de moda e incluso uno de los bailarines de Chanel lo llevó en un evento de una marca de moda».

Adrián del Maestre

Cuando se le pregunta por los próximos retos, Adrián tiene claro por dónde pasa su futuro: «En primer lugar quiero graduarme y presentar el TFG, que es mi proyecto de marca personal, que se llamará Adrián del Maestre en referencia a mi tierra, que es en la que me inspiro en los diseños. En primer lugar en la sastrería y después en la indumentaria regional masculina de Fallas». Prosigue con su alegato de la siguiente forma: «Lógicamente la inspiración es una cosa, y otra cómo se materializa. Parto desde ese imaginario visual, pero creo que son prendas muy modernas y masculinas aunque empleo algunos elementos más asociados a la mujer como el corsé, las transparencias o las faldas. Me gusta romper con lo establecido; yo mismo de niño me ponía las faldas de mi hermana».