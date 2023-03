27·03·2023 20:34

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha comparecido ante la prensa después de haberse reunido de nuevo con el personal del Puesto de Mando Avanzado. En su intervención ha anunciado que se ha desconfinado Caudiel.

Asimismo, respecto a la Serra d'Espadà, afirma que el fuego "no ha llegado a entrar al parque natural". "Esa zona, que corría mayor riesgo por la mañana, ahora está más tranquila, sin embargo no lo vamos a descuidar. En cualquier momento los vientos pueden activar esos puntos calientes y habrá medios vigilando esa zona. Ahora mismo no es la principal amenaza", manifiesta.