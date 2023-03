Tras un año y medio de negociaciones, el sindicato CCOO ha firmado el convenio del sector de limpieza de edificios públicos con las empresas representantes de la patronal ASPEL y Apymelic. Así lo ha anunciado este martes UGT, que se mostró crítico con el documento firmado.

CCOO anunció su decisión de suscribirlo el pasado 28 de febrero tras realizar una asamblea de delegadas sindicales. Tras un intenso debate y reflexión, según ha señalado, han ratificado de manera unánime el preacuerdo al que se llego en la mesa negociadora del Convenio Colectivo, del que ya dio cuenta Mediterráneo. Finalmente, el convenio ha sido suscrito este lunes 27, según UGT. El convenio afecta a más 8.000 personas trabajadoras.

Aumento salarial

Según anunció CCOO este incluye importantes mejoras con incrementos salariales del 30,5% distribuidos en los años de vigencia 2023-2028 incorporando al convenio algunos elementos que combaten la parcialidad, en la finalización de trabajo por debajo de la fracción de horas para los contratos semanales, incrementos de los días festivos a partir de agosto de 2025 y una mejora sustancial de los elementos cuantitativos del convenio respecto a los salarios.

Además de cumplir con la legislación vigente con respecto al Salario Mínimo Interprofesional, el convenio generará mayores ingresos para trabajadoras que llevan más de 3 años cobrando incluso por debajo del SMI. Así lo ha indicado Riera, que añade que el sindicato seguirá trabajando para conseguir derechos y mejoras para el sector de limpieza de Castellón.

Críticas de UGT

Por su parte, UGT no firmó el convenio. En un comunicado ha denunciado que será de aplicación hasta 2028 e incluirá también los años precedentes 2020-21 y 22. Además, critica que mantendrá las vacaciones y jornada del 2019 y que el plus del transporte ha sido sustituido por el plus del convenio.

Hay que recordar que el sector de la limpieza llegó a protagonizar a finales del año 2021 una huelga para reivindicar que llevaban años trabajando sin convenio.