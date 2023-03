Problema de salud pública: Tres de cada diez castellonenses son obesos

La obesidad es una enfermedad crónica que va más allá de una cuestión estética. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se trata de una pandemia que es urgente frenar por los problemas de salud que lleva aparejados a las personas que la sufren. Sin ir más lejos, tres de cada diez castellonenses es obeso, es decir, su índice de masa corporal supera la barrera del 30. Entre 25 y 20 se considera sobrepeso.

Las cifras de prevalencia del sobrepeso y la obesidad en España superan el 60%, aumentando de manera disparada las obesidades más graves.

Para abordar esta problemática desde un punto de vista multidisciplinar, el departamento de salud de Castellón organizó ayer una jornada con expertos, bajo el nombre de Obesity Talks, para tratar este asuntos desde la perspectiva clínica, conductual y nutricional.

"El objetivo es poner de manifiesto el problema de salud pública que supone la obesidad y el impacto que tiene en el sistema sanitario público, porque comporta numerosos problemas asociados, más allá de la estética", explica el jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General de Castelló, Ángel Merchante.

La obesidad comporta más problemas de salud

"Debemos concienciarnos de que es un problema serio y el abordaje debe realizarse entre todos los profesionales, desde atención primaria a hospitalaria", indica el doctor, quien recuerda que el 70% de las personas diabéticas sufren obesidad. Una enfermedad que va asociada en numerosas ocasiones a otras como la apnea del sueño, problemas osteoarticulares y cardiovasculares.

"Es necesario llevar a cabo medidas preventivas desde la edad pediátrica con hábitos saludables", remarca el endocrino, al tiempo que señala que, actualmente, sigue sin haber un medicamento eficaz, por lo que de la dieta se pasa a la cirugía sin que haya la posibilidad de ofrecer al paciente un tratamiento farmacológico.

Sin tratamiento farmacológico todavía

En este sentido, en los últimos meses las agencias del medicamentos, tanto la europea como la americana, han dado su visto bueno a varios fármacos que resultan eficaces para perder peso. En el caso de España, está previsto que a finales de año se autorice un medicamento para tratar la diabetes, cuyos resultados para abordar la obesidad son "espectaculares".

"No se puede simplificar que la obesidad es un problema por comer mucho y no hacer ejercicio porque intervienen muchos otros factores genéticos o cerebrales", señala el doctor. "No se puede culpabilizar al obeso de serlo", concluye.

Ayuno intermitente

De igual modo, aborda ahora que el verano está a la vuelta de la esquina el tema de las dietas, que ahora más que nunca vuelven a ponerse en el centro del debate. Uno de los métodos más extendido en los últimos tiempos para perder peso es el ayuno intermitente.

"Si este se compara con la dieta hipocalórica, ha quedado demostrado que esta es mejor, pero no es un método ofensivo, por lo que puede ayudar a personas que tienen hábitos malos o una manera de comer desestructurada".